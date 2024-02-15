Крипторазвилка: биткоин погнался за новым рекордом

Курс биткоина на этой неделе преодолел отметку в $50 тыс. впервые с ноября 2021 года. Криптовалюты продолжили свой бурный рост в 2024 году вопреки мрачным предсказаниям. Главной причиной такого подъема является спрос со стороны «мейнстримных» биржевых инвестиционных фондов. Между тем фундаментальные проблемы криптовалюты — такие как скорость транзакций — по-прежнему разрешаются тяжело и медленно, а на горизонте маячит конкуренция с цифровыми валютами центробанков. Только ли спекуляциями можно объяснить подъем «крипты» и стоит ли ее рассматривать как долгосрочное вложение — в материале «Известий».
Уверенно вверх
Прошлый год был относительно удачным для криптовалют и биткоина в особенности. 2023-й начинался на исторически низких уровнях — биткоин располагался ниже $17 тыс. К концу года он достиг отметки в $44 тыс. Рост, таким образом, составил более 150% — один из лучших показателей в последнее время даже для такого волатильного актива. В начале 2024-го движение вверх продолжилось, и в феврале была закрыта психологически важная отметка $50 тыс.
Не все криптовалюты были столь же успешны. К примеру, эфириум в 2023 году, хотя тоже заметно подрос, всё же прибавил менее 100%. Кардано увеличился едва ли в два раза. Притом что обычно эти валюты сильнее падают, но и быстрее растут, чем относительно более стабильный биткоин. Таким образом, «возрождение» на криптовалютном рынке было весьма неравномерным. Тем не менее отрицать его бессмысленно — «крипта» вновь растет вопреки апокалиптическим прогнозам 2022 года, которые часто предрекали конец всей индустрии. Что происходит?
Почему растет «крипта»
В первую очередь, криптовалюты сделали важное движение в сторону мейнстримного признания. В январе 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) впервые одобрила создание 11 биржевых паевых фондов (ETF), которые занимаются спотовой торговлей «криптой», что открыло для частных цифровых валют огромный рынок. До этого ETF на американских биржах занимались только торговлей криптовалютами на фьючерсном рынке, который являлся сугубо нишевым и не обеспечивал должного объема.
По его словам, лидируют на рынке такие крупнейшие инвесткомпании, как Blackrock и Fidelity, чьи фонды привлекли за месяц почти $6,9 млрд.
Вслед за Америкой торговля криптовалютами через такой популярный у инвесторов механизм, как ETF, может в скором времени начаться в Гонконге, а затем и на других фондовых рынках. Во многих странах регуляторы также могут смягчать отношение к «крипте». Причина — обострение международных противоречий и использование доллара в качестве оружия, что побуждает искать независимые альтернативы в качестве одного из вариантов решений.
Второй ключевой фактор — ставки центробанков. Именно повышение базовой ставки ФРС США, а за ней и ЕЦБ, стало главной причиной обвала криптовалют в 2022 году. Отсутствие практически бесплатного капитала, к которому рынки уже привыкли, привело к массовому исходу из наиболее рискованных и волатильных активов. Большая часть оставшихся денег скопилась в итоге в гособлигациях США и бумагах крупнейших корпораций.
Вскоре ситуация может измениться — и ФРС, и ЕЦБ, и мелкие европейские банки сигнализируют о своем желании начать снижать ставки. Инфляция еще не поставлена под контроль полностью (в США и еврозоне находится в районе 3%), но оптимисты считают это возможным в ближайшие месяцы. Если ставки снизятся, то это резко увеличит популярность биткоина по сравнению с фиатными валютами, которые теряют свою покупательную способность со временем. В отличие от них предложение многих криптовалют ограничено, то есть их стоимость должна расти со временем.
По словам директора «S+ Консалтинг» Александра Спивакова, причина роста стоимости биткоина предопределена особенностями процедуры майнинга, а именно количеством биткоинов, которые могут быть сгенерированы.
Наконец, конкретно на цену биткоина (который растет быстрее большинства криптовалют) может влиять ожидаемая в апреле процедура «халвинга», которая состоится в апреле текущего года, отмечает Николай Дудченко. Халвинг представляет собой сокращение вдвое вознаграждения за создание блока в системе блокчейна. Из этого следует, что предложение биткоина на рынке сократится, а многие наименее эффективные майнеры будут выведены из бизнеса. Все предыдущие халвинги приводили к достаточно серьезному росту курса криптовалюты, и нет оснований полагать, что в этот раз будет как-то иначе.
Чего ждать от биткоина
В ближайшем будущем перспективы биткоина выглядят довольно радужно. Это подтверждается и биржевыми контрактами. Инвесторы охотно приобретают колл-опционы (возможность купить тот или иной актив заблаговременно по указанной цене) на сумму $65 тыс., $70 тыс. и даже $75 тыс. за один биткоин. Исторический максимум курса биткоина, достигнутый в 2021 году, составляет для сравнения $69 тыс. Однако если смотреть на более долгий горизонт, серьезные вопросы остаются.
Не решены фундаментальные проблемы «крипты», главной из которых является скорость транзакций. В случае с биткоином это 5 в секунду. Для сравнения, платежные системы вроде Visa и Mastercard могут обеспечивать десятки тысяч транзакций в секунду. В блокчейновых системах таких скоростей нет в принципе. Определенные надежды возлагаются на систему Lightning Network, которая ложится на блокчейн вторым слоем. Однако пока ее принятие идет медленно, слабые места данной системы также хорошо известны и пока далеки от решения. Например, стоимость транзакции за несколько лет применения даже выросла. Если миллионы владельцев криптовалют не смогут быстро, дешево и беспроблемно проводить платежи, то «крипта» так и останется инструментом для спекуляций и черного рынка.
Не нужно забывать и о вопросе экологии. Майнинг биткоина тратит совершенно запредельные объемы электроэнергии, сопоставимые с энергозатратами довольно крупных государств. В будущем будут требоваться всё большие и большие мощности, что очевидным образом повлияет на углеродные выбросы. Правительства, озабоченные этим, будут принимать меры против майнинга и широкого использования биткоина. Эфириум — дело другое: после перехода на протокол proof-of-stake его энергоемкость сократилась почти в 100 раз. Но большинство цифровых валют по-прежнему используют проверенный метод proof-of-work, который жаден до электроэнергии, — и биткоин входит в это число.
Кроме того, в течение нескольких следующих лет ряд государств запустят свои собственные цифровые валюты (CBDC), которые также вполне способны отобрать часть рынка у децентрализованной «крипты». В этих конкурентных условиях биткоину будет куда сложнее, чем при соперничестве с традиционными фиатными валютами. Да и сами государства могут стать более враждебными к неподконтрольным источникам эмиссии. Впрочем, эта перспектива также является довольно туманной.
— Что касается запуска CBDC, то на текущий момент этот вопрос остается открытым. В частности, Дональд Трамп, например, пообещал не допустить появления цифрового доллара в случае, если он снова станет президентом. Мы не считаем, что в настоящее время постепенное внедрение CBDC несет риски для биткоина, — сказал Дудченко.