Крипторазвилка: биткоин погнался за новым рекордом

Не решены фундаментальные проблемы «крипты», главной из которых является скорость транзакций. В случае с биткоином это 5 в секунду. Для сравнения, платежные системы вроде Visa и Mastercard могут обеспечивать десятки тысяч транзакций в секунду. В блокчейновых системах таких скоростей нет в принципе. Определенные надежды возлагаются на систему Lightning Network, которая ложится на блокчейн вторым слоем. Однако пока ее принятие идет медленно, слабые места данной системы также хорошо известны и пока далеки от решения. Например, стоимость транзакции за несколько лет применения даже выросла. Если миллионы владельцев криптовалют не смогут быстро, дешево и беспроблемно проводить платежи, то «крипта» так и останется инструментом для спекуляций и черного рынка.