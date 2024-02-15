Бизнес сообщил о крупных потерях при продаже валютной выручки

Введение обязательной продажи валютной выручки заставило компании перестраивать бизнес процессы и менять планы. До этого экспортеры оставляли на своих счетах выручку в иностранной валюте и распоряжались ими за рубежом. Теперь же предприниматели должны продавать ее в РФ, теряя часть денег при переводах. На высокие комиссии при трансграничных операциях жалуются все больше участников рынка. Об этом «Известиям» сообщил председатель совета Торгово-промышленной палаты по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза.