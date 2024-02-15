Бизнес сообщил о крупных потерях при продаже валютной выручки

В «Опоре России» также фиксируют эту проблему. По словам вице-президента организации Николая Дунаева, комиссии сейчас достигают 6%.
Кроме того, многие банки увеличили сбор за валютный контроль — он может доходить до 70−120 тыс. рублей за платеж, поделился источник в финсекторе.
«Финансовые организации назначают разные комиссии в зависимости от своей политики. Сегодня минимальный сбор за трансграничные переводы составляет 1,5%, включая конвертацию и приход денежных средств на счет», — рассказал председатель Комиссии по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) общественного совета при Минэкономразвития России Алексей Шарифуллин.
Банки устанавливают высокие комиссии, поскольку растут издержки при переводах в валютах недружественных стран, объяснил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его словам, возникшие за последние два года трудности и отражаются на стоимости переводов — а это, в свою очередь, влияет на цены товаров.