Выйдет долг: ЦБ обяжет банки учитывать рассрочку при выдаче кредита

В ЦБ хотят обязать банки учитывать оформленные рассрочки при оценке долговой нагрузки граждан перед выдачей кредита. Об этом «Известиям» заявил глава службы по защите прав потребителей Михаил Мамута. Информацию о крупных рассрочках планируется передавать в бюро кредитных историй. Иначе финорганизации не видят реального положения заемщиков. Такие требования позволят обезопасить граждан, однако они могут привести к массовым отказам в выдаче рассрочек или же займов наличными, предупредили эксперты.
Как будут регулировать рассрочки
В ЦБ перешли к активной фазе работы над регулированием рассрочек. Текст законопроекта, скорее всего, будет готов в ближайший месяц, сообщил «Известиям» заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов.
Рассрочка — это долг, который нужно учитывать при расчете предельной нагрузки граждан, заявил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута. Он объяснил: если банк не видит этой информации, то он может выдать заемщику кредит, который тот не в силах будет обслуживать.
Поэтому данные о крупной рассрочке должны передаваться в бюро кредитных историй (БКИ) и учитываться при выдаче ссуд, подчеркнул Михаил Мамута.
Справка «Известий»
Показатель предельной долговой нагрузки (ПДН) учитывается при выдаче потребкредитов. Требования постоянно ужесточаются. В I квартале 2024 года банки с универсальной лицензией могут предоставлять не более четверти от всех потребзаймов клиентам с долговой нагрузкой 50−80% (то есть когда человек тратит от 50 до 80% своего дохода на погашение долга). Для россиян с ПДН выше 80% лимит выдачи ссуд наличными составляет всего 5%.
Однако в случае принятия такого решения покупка товаров через BNPL-сервисы (Buy Now Pay Later) может стать причиной отказа в займе, пояснил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. BNPL-сервисы позволяют оплатить стоимость покупки несколькими долями за полтора-два месяца. Среди участников рынка — Совкомбанк («Частями»), Сбербанк («Плати частями»), «Яндекс» («Сплит»), Ozon («Ozon Рассрочка»).
Принятие такого решения может означать, что и получить рассрочку россиянам станет гораздо сложнее, согласилась ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Например, у покупателя будут требовать подтверждение дохода, проверять его кредитную историю. А если долговая нагрузка клиента превысит определенный уровень, например, 50−60%, таким клиентам начнут массово отказывать в рассрочке.
Инициативу Банка России поддержали в БКИ. Появление этих данных в кредитных историях поможет более точно рассчитывать долговую нагрузку граждан, уверен директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. По его словам, это позволит финорганизациям понимать реальное положение гражданина и принимать правильное решение о предоставлении средств и условиях займа.
Кроме того, передача данных о рассрочке в БКИ поможет решить проблему «тонких» кредитных историй (при недостаточном количестве данных), когда банки не в состоянии оценить риски, добавил генеральный директор объединенного кредитного бюро Михаил Алексин.
Станет ли сложнее оформить кредит и рассрочку
Рассрочки бывают «платные» и «бесплатные». Первые, по сути, схожи с потребительскими займами, отметил Михаил Мамута. Поэтому и регулирование должно быть таким же, чтобы у банков не было стимула перекладывать в «другую корзину» часть кредитного портфеля.
Есть и бесплатная рассрочка, когда цена на товар не зависит от того, оплачивает клиент продукт сразу или нет. В этом случае человека всё равно следует информировать, чтобы он понимал свои возможные риски и оценивал нагрузку, считает зампред ЦБ Алексей Гузнов.
Вероятно, операторы рассрочки должны быть встроены в систему защиты потребителей, а также — информирования о долговой нагрузке, включая взаимодействие с БКИ, отметил Алексей Гузнов. Эти модели отрабатываются.
Сейчас в сегменте рассрочек действительно низкая защищенность прав потребителей, согласился старший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. Зачастую такие продукты оформляются буквально в несколько кликов, и у клиента нет возможности осознать риски и принять верное решение.
При этом работа регулятора с крупнейшими игроками эффективна. Однако невозможность охватить всех средних и небольших участников рынка создает риски «серой зоны» для клиентов при оформлении рассрочек, подчеркнул Иван Уклеин. Поэтому важно информировать граждан о рисках, а также ограничивать начисляемые комиссии.
С другой стороны, рассрочка отличается от классического кредита, потому что клиент не получает деньги (он забирает оплаченный товар), добавил эксперт.
Участники рынка указали «Известиям» на риски излишнего регулирования нового сегмента.
— Если процесс покупки в BNPL будет утяжелен и перестанет быть бесшовным для пользователя — это может критически повлиять на удобство и, как результат, будущее таких продуктов. Это может стать негативным фактором и для продавцов, в том числе представителей малого и среднего бизнеса. Для них BNPL — инструмент повышения продаж и привлечения новой аудитории, — предупредили в пресс-службе «Яндекса».
Там подчеркнули: средний чек покупки через «Сплит» (сервис «Яндекса» для оплаты частями) не превышает 6 тыс. рублей. Учитывая это и короткие сроки продукта, BNPL-сервисы не несут большой долговой нагрузки на пользователей, уверены в компании.
В сервисе «Долями» («Тинькофф») согласны с необходимостью проверки клиентов и оценки их платежной нагрузки как самими BNPL, так и предоставления такой возможности профессиональным кредиторам.
— Инфообмен по задолженности должен быть технологичным. Но традиционные схемы с запросом паспортных данных и информации у БКИ не применимы к рынку BNPL. Они могут нарушить экономику продукта, что существенно снизит уровень комфорта для клиентов и переложит на него часть трат. А чтобы сохранить бесшовный клиентский путь, бесплатные рассрочки могут быть без идентификации (без паспорта), — сказал руководитель «Долями» Дмитрий Серегин.
Тем не менее объемы покупок в рассрочку многократно растут уже несколько лет подряд, отметила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. По ее мнению, еще через пару лет эти продукты могут начать оказывать значительное влияние на закредитованность населения. Введение регулирования способно охладить рост сегмента, в особенности на фоне возросшей ключевой ставки, отметил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.