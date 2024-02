Выйдет долг: ЦБ обяжет банки учитывать рассрочку при выдаче кредита

Однако в случае принятия такого решения покупка товаров через BNPL-сервисы (Buy Now Pay Later) может стать причиной отказа в займе, пояснил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. BNPL-сервисы позволяют оплатить стоимость покупки несколькими долями за полтора-два месяца. Среди участников рынка — Совкомбанк («Частями»), Сбербанк («Плати частями»), «Яндекс» («Сплит»), Ozon («Ozon Рассрочка»).