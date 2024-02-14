Выйдет долг: ЦБ обяжет банки учитывать рассрочку при выдаче кредита

Показатель предельной долговой нагрузки (ПДН) учитывается при выдаче потребкредитов. Требования постоянно ужесточаются. В I квартале 2024 года банки с универсальной лицензией могут предоставлять не более четверти от всех потребзаймов клиентам с долговой нагрузкой 50−80% (то есть когда человек тратит от 50 до 80% своего дохода на погашение долга). Для россиян с ПДН выше 80% лимит выдачи ссуд наличными составляет всего 5%.