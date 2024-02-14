Почему лучше закрывать неиспользуемые банковские счета и как это правильно делать

Гораздо неприятнее, когда кто-то после увольнения забывает закрыть или переоформить зарплатную карту от бывшего работодателя и время от времени продолжает ею пользоваться. В этом случае банк может перевести этот пластик на другой тариф, который предусматривает плату за обслуживание. И выяснится это только тогда, когда за человеком уже будет числиться долг, а банк вполне может взыскать его через судебный приказ.