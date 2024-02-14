На Украине запретили закупки Pepsi для ВСУ

«Санкции касаются как непосредственно потенциального поставщика, так и товара, предлагаемого поставщиком», — сказал он.
Также в ВСУ откажутся от сотрудничества с компаниями, которые связаны с РФ или Белоруссией, и теми, против которых введены санкции западных стран или Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
Как отмечают журналисты, «Pepsi в ВСУ пить не будут», поскольку его производитель также внесен в список НАПК в числе прочих международных компаний.
Ранее, 8 февраля, в украинский перечень «международных спонсоров войны» внесли американского производителя монолитных огнеупоров и готовых огнеупорных изделий Allied Mineral Products. Причину связали с тем, что «компания продолжает работать в России, удерживать там свои производственные мощности и платить налоги на сотни тысяч долларов в бюджет». В конце января Киев внес в перечень также шведскую компанию по производству сварочного оборудования Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget (ESAB) по той же причине.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.