На Украине запретили закупки Pepsi для ВСУ

Ранее, 8 февраля, в украинский перечень «международных спонсоров войны» внесли американского производителя монолитных огнеупоров и готовых огнеупорных изделий Allied Mineral Products. Причину связали с тем, что «компания продолжает работать в России, удерживать там свои производственные мощности и платить налоги на сотни тысяч долларов в бюджет». В конце января Киев внес в перечень также шведскую компанию по производству сварочного оборудования Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget (ESAB) по той же причине.