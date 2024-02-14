Эксперты сообщили о росте кибератак на финансовый сектор РФ

Ежегодно Solar JSOC запускает около 20 новых сценариев выявления киберинцидентов в финансовых организациях (в других отраслях этот показатель в среднем не превышает 10). Самым популярным способом доставки хакерских остается фишинг: с начала 2023 года число фишинговых писем в адрес российских кредитно-финансовых организаций выросло в 1,5 раза. Чаще всего киберзломщики имитировали акции или опросы от имени банка. А их главной целью были не данные банковских карт, а доступ в личный кабинет клиента.