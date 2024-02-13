Расписки X5 Group обновили максимум с октября 2021 года

При этом пойти по пути разделения бизнеса, как это сделал «Яндекс», также зарегистрированный в Нидерландах, для X5 Group невозможно, указали аналитики. Они объяснили, что весь бизнес X5 Group находится в России, поэтому у компании нет иностранных активов, которые можно было бы оставить западным инвесторам в обмен на российский бизнес. Западные инвесторы, по оценкам Invest Heroes, владеют 40% free-float X5 Group.