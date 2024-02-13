Расписки X5 Group обновили максимум с октября 2021 года

Расписки X5 Group по состоянию на 13:29 мск подорожали на Мосбирже на 1,63%, до ₽2490. Это максимум с 27 октября 2021 года.
К 16:09 мск, то есть уже после возобновления торгов на фондовом рынке Мосбиржи, рост замедлился до 1,26%, цена одной бумаги составила ₽2481.
Явных поводов к росту котировок замечено не было. Но в пятницу, 9 февраля, первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов сообщил «Интерфаксу», что первая редакция перечня экономически значимых организаций (ЭЗО) может быть обнародована уже в феврале 2024 года. На первом этапе в список войдут менее десяти компаний.
В SBerCIB отмечали, что на фоне заявления Торосова бумаги X5 Group показали положительную динамику. Рост продолжается уже третий торговый день подряд.
Дело в том, что включение в список ЭЗО позволяет российскому бенефициару квазироссийской компании получить ее бумаги в прямое владение и в обход иностранной холдинговой компании провести принудительную редомициляцию бизнеса. После «переезда» компания в том числе может вернуться к выплате дивидендов.
Аналитики ранее называли несколько квазироссийских компаний, которые могут быть включены в список ЭЗО. Одним из основных кандидатов как раз была X5 Group.
«Наибольший интерес представляет, конечно, X5 Group, которая не может просто редомицилироваться в РФ и которой требуется как раз эта схема по возврату в Россию. Как видим, ждать осталось недолго», — прокомментировали в «Солид Брокере» новость о возможной публикации списка ЭЗО уже в этом месяце.
В Invest Heroes отмечали, что ситуация с редомициляцией X5 Group осложняется тем, что материнская компания зарегистрирована именно в Нидерландах. Выйти из этой юрисдикции было очень сложно и в досанкционные времена — сначала надо «переехать» в другую страну в ЕС.
При этом пойти по пути разделения бизнеса, как это сделал «Яндекс», также зарегистрированный в Нидерландах, для X5 Group невозможно, указали аналитики. Они объяснили, что весь бизнес X5 Group находится в России, поэтому у компании нет иностранных активов, которые можно было бы оставить западным инвесторам в обмен на российский бизнес. Западные инвесторы, по оценкам Invest Heroes, владеют 40% free-float X5 Group.
«X5 могла бы пойти по пути принудительной редомициляции (компания подпадает под критерии ЭЗО), но сама компания, конечно, не будет инициировать этот процесс. Такое возможно только в случае, если российские инвесторы пойдут в суд», — считают аналитики.