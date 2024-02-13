Мосбиржа возобновила торги на фондовом рынке после сбоя на сервере

В сентябре 2023 года приостановка торгов на срочном рынке продлилась четыре часа. Причиной этого стал сбой в работе торгово-клиринговой системы. Тот сбой был крупнейшим за всю историю срочной секции. Из-за него площадка была вынуждена «откатить» сделки к последней точке резервного копирования, которое было сделано в 04:45 мск 13 сентября. Операции же, проведенные в период с 08:50 мск до 09:30 мск, были отменены. После этого Мосбиржа пообещала возместить убытки инвесторам.