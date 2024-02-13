Мосбиржа возобновила торги на фондовом рынке после сбоя на сервере

Мосбиржа возобновила торги на фондовом рынке после паузы, которая продлилась 1 час 47 минут. Редакция «РБК Инвестиций» убедилась в том, что торги идут, успешно купив и продав акции в нескольких брокерских приложениях.
В 13:58 мск торговая площадка сообщила, что торги приостановлены. Первоначально причина остановки не раскрывалась, но позднее биржа сообщила, что случившееся связано с аппаратной ошибкой основного сервера.
«13 февраля 2024 года на фондовом рынке Московской биржи в связи с аппаратной ошибкой основного сервера произошла временная приостановка торгов с 13:58 мск. По процедурам биржи в случае реализации такой ошибки осуществляется переход на резервный сервер, который занимает чуть более одного часа», — указывала площадка. В то же время операции на других рынках — срочном, валютном и рынке драгоценных металлов — проходили штатно.
О возможной ошибке, связанной с работой серверов, говорил и источник «РБК Инвестиций» на финансовом рынке. По его словам, при попытке выставить заявку выдавалась ошибка Server is unavailable. Это было в 14:06 мск, уже после того, как торги были остановлены.
Из-за приостановки торгов в фондовой секции Мосбиржа была вынуждена перенести церемонию запуска торгов акциями «Диасофта». Изначально она была запланирована на 15:45 мск. «В 17:30 мск начнется трансляция, в 17:45 мск начало торгов», — сказал «РБК Инвестициям» представитель торговой площадки.
Сбои в работе торговых систем Мосбиржи случались и раньше. Например, в 2015 году Мосбиржа пережила сразу 11 сбоев. Крупнейший из них затронул три секции — фондовую, валютную и срочную, в результате торги в каждой из них не проводились около двух часов.
В начале сентября 2022 года из-за технического сбоя Мосбиржа почти на полтора часа приостановила торги валютой и драгметаллами. При этом торги на других рынках, в том числе срочном, шли в штатном режиме.
В сентябре 2023 года приостановка торгов на срочном рынке продлилась четыре часа. Причиной этого стал сбой в работе торгово-клиринговой системы. Тот сбой был крупнейшим за всю историю срочной секции. Из-за него площадка была вынуждена «откатить» сделки к последней точке резервного копирования, которое было сделано в 04:45 мск 13 сентября. Операции же, проведенные в период с 08:50 мск до 09:30 мск, были отменены. После этого Мосбиржа пообещала возместить убытки инвесторам.