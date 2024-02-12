Запасной ход: РФ поднялась на шестое место по размеру валютных резервов

Россия поднялась на шестое место по объему валютных резервов в мире, сместив Саудовскую Аравию. Показатель РФ составил $442 млрд, следует из данных Всемирного совета по золоту. Впрочем, во многом этому способствовала политика арабов: они стали меньше денег хранить в своем ЦБ. Сейчас запасы России пополняются за счет юаней. Их объем в восемь раз превышает импорт из РФ, что отражает устойчивость финансовой системы. При этом золотовалютные резервы на $300 млрд заморожены, а доходы от них собираются направить на поддержку Украины.
На каком месте РФ по валютным резервам
Валютные резервы России по итогам прошлого года составили $442 млрд. Несмотря на то что они сократились на $3 млрд по сравнению с 2022-м, наша страна заняла шестое место по этому показателю среди всех государств мира, следует из данных Всемирного совета по золоту (World Gold Council), «Известия» их изучили. РФ сместила Саудовскую Аравию (ее резервы составляют $439 млрд), которая теперь располагается на седьмом месте.
Выше России в рейтинге по валютным резервам находятся Китай ($3,3 трлн), Япония ($1,2 трлн), Швейцария ($755 млрд), Индия ($574 млрд) и Тайвань ($564 млрд).
Международные резервы РФ увеличились с $582 млрд на 1 января 2023 года до $598,6 млрд на 1 января 2024-го в основном за счет роста цены золота, сообщили «Известиям» в ЦБ. Его объем не изменился, составив 75 млн чистых тройских унций, добавили там. На золото приходится около $150 млрд, остальное — на валюту, сказал аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.
У РФ сейчас есть возможность пополнять резервы за счет юаней, сказал аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов. Доллары и евро при этом не используются.
В основном резервы прирастают именно за счет золота. Количество драгметалла на конец 2023 года в казне РФ увеличилось по сравнению с 2000-м в шесть раз, отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ Антон Поляков. На фоне роста цен на драгметалл в конце 2023-го размер в стоимостном выражении увеличился со $136 млрд до $155 млрд, отметил эксперт.
Ранее страны Запада сообщали о планах направить доходы от замороженных активов РФ на финансирование нужд Украины.
Зачем стране нужны валютные и золотые резервы
Золотовалютные резервы выступают буфером устойчивости финансовой системы, отметила эксперт Института энергетики и финансов Анна Танасова.
— Один из критериев их достаточности — соотношение с импортом страны за один месяц. Согласно международным стандартам, считается, что этот уровень покрытия должен составлять не менее трех месяцев. У РФ он превышает восемь, — пояснила она.
Основные факторы, которые влияют на величину резервов РФ, — нефтегазовые доходы, а также производимая курсовая переоценка валюты и золота, пояснил Антон Поляков из Финансового университета.
— Это подушка безопасности для любого государства, которая поможет защитить экономику в случае негативных изменений. Так, Минфин и ЦБ компенсировали потери государственного бюджета во время пандемии за счет имеющихся валютных резервов, а сейчас Банк России оказывает поддержку рублю за счет продажи иностранной валюты на рынке, — отметил он.
Справка «Известий»
Сейчас по бюджетному правилу дополнительные доходы от продажи нефти сверх базовой цены ($60 за баррель) направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ) — это часть золотовалютных резервов. И наоборот, при падении цен ниже базового уровня недополученные доходы компенсируются из кубышки. В 2023-м работала измененная конструкция бюджетного правила: вместо цены отсечения использовался базовый показатель нефтегазовых доходов за год (8 трлн рублей), однако от этого формата решили отказаться.
В 2023-м из ФНБ больше продавали валюту, чем пополняли его. Например, для компенсации дефицита бюджета, который по итогу года составил 3,24 трлн рублей, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.
Почему РФ обогнала Саудовскую Аравию по объему валютных резервов
То, что Россия смогла обогнать Саудовскую Аравию, — это в том числе результат изменения подходов к размещению валютных запасов арабской страны — они стали больше направляться в национальные фонды развития, пояснила Анна Танасова из Института энергетики и финансов. Валютные резервы этой страны достигли минимальных значений с 2009 года, оценил Антон Поляков из Финансового университета.
— Саудиты кардинально изменили свою стратегию формирования золотовалютных резервов, отказавшись от хранения большей части своих активов в Центральном банке. Также в королевстве установлены верхняя и нижняя границы объема валютных резервов, которые определяются в зависимости от уровня производства в стране. Кроме того, Саудовская Аравия манипулирует объемами добычи нефти, снижая их с целью поддержания цен, — сказал эксперт.
— Однако, по нашим прогнозам, в этом году ЦБ и Минфин будут продавать валюты больше, чем покупать, так что резервы станут сокращаться. Впрочем, накопление запасов не должно быть самоцелью, а позиция в рейтинге мало что говорит о развитости экономики страны или благосостоянии ее граждан, — уверен эксперт.
Если в перспективе второй половины 2024 года нефтегазовые доходы бюджета будут на высоких уровнях, то Минфин от продажи валюты из резервов может перейти к покупке, как это было в 2021-м, считает, в свою очередь, Александр Потавин из «Финама». Однако если в ближайший год возрастут риски прихода рецессии в глобальную экономику, то придется тратить деньги из резервов на восполнение падающих доходов госбюджета, подытожил он.