Запасной ход: РФ поднялась на шестое место по размеру валютных резервов

Россия поднялась на шестое место по объему валютных резервов в мире, сместив Саудовскую Аравию. Показатель РФ составил $442 млрд, следует из данных Всемирного совета по золоту. Впрочем, во многом этому способствовала политика арабов: они стали меньше денег хранить в своем ЦБ. Сейчас запасы России пополняются за счет юаней. Их объем в восемь раз превышает импорт из РФ, что отражает устойчивость финансовой системы. При этом золотовалютные резервы на $300 млрд заморожены, а доходы от них собираются направить на поддержку Украины.