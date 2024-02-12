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Юрист предупредил, когда банк вправе поменять условия по кредитке

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. По умолчанию банк не вправе менять лишь две вещи — процентную ставку по кредиту и величину грейс-периода. Все остальное в его власти, рассказал в интервью агентству «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
Источник: Reuters

Но есть одна оговорка — клиента следует уведомить заранее, например, на сайте банка. Все ли увидели эту информацию, никого не волнует. Поэтому нередко случается, что о важных изменениях клиенты узнают постфактум.

Есть и исключение, при котором банк все же может менять процентную ставку и льготный период: если такая возможность прописана в договоре. Например, речь идет о плавающей ставке или фиксированном на определенное время грейс-периоде.

Кредитный лимит, условия снятия наличных и начисления кешбэка, а также комиссию за уведомления банк может менять в любой момент, заключил Гусятников.