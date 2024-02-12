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Турция и Россия обсуждали альтернативы SWIFT в платежах, сообщил источник

АНКАРА, 12 фев — РИА Новости. Банковские ведомства Турции и России обсуждали возможность альтернативы SWIFT в осуществлении платёжных расчётов, но конкретных данных на этот счёт пока нет, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник в банковском секторе Турции.
Источник: Freepik

Ранее источник сообщал РИА Новости, что ряд частных банков Турции закрыл счета российских фирм, это связано с беспрецедентным давлением США в связи с санкциями. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле в курсе ситуации, Москва ведёт диалог с Анкарой.

«Да, альтернативы SWIFT обсуждались в связи со сложившейся ситуацией. Но пока ничего конкретного», — сообщил собеседник агентства.

Устоявшаяся система международных платежей становится рискованной, поэтому многие страны думают над альтернативами SWIFT, сообщила ранее в интервью РИА Новости глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.