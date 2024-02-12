Турция и Россия обсуждали альтернативы SWIFT в платежах, сообщил источник

АНКАРА, 12 фев — РИА Новости. Банковские ведомства Турции и России обсуждали возможность альтернативы SWIFT в осуществлении платёжных расчётов, но конкретных данных на этот счёт пока нет, сообщил РИА Новости на условиях анонимности источник в банковском секторе Турции.