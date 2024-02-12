Россия нарастила золотой запас

Больше всего золота в резервы в прошлом году приобрел Китай — 224 тонны, а сам запас вырос до 2236 тонн. Далее следует Австралия, которая увеличила «металлические» резервы сразу на треть, или на 21 тонну, — до 77,5 тонны золота, затем идет Индия с приростом резервов на 17 тонн, до 804 тонн. Мексика приобрела около одной тонны, увеличив активы до 121 тонны. Франция пополнила свой золотой запас на 0,3 тонны, до 2437 тонн.