Расчеты в нацвалютах РФ и Азербайджана превысили 54%

«На начало этого года использование национальных валют России и Азербайджана — это рубль и манат — превысило 54%. То есть мы уходим в наших отношениях с Баку от доллара и евро. Вот это пример западных санкций, спасибо им за это большое», — сообщил Евдокимов.
Кроме того, он сообщил, что товарооборот между нашими странами в 2023 году превысил ожидаемые $4 млрд и достиг $4,4 млрд, рост составил 17%. Причем этот рост достигнут не реэкспортом через Баку, а посредством крупных проектов по промышленной кооперации.
«Например, это КАМАЗ, который здесь присутствует и уже открыл сервисный центр. У нас большой проект по поставке в этом году вагонов для бакинского метро, 35 вагонов. Есть другие проекты по электробусам, трамваям в связи с тем, что в генплане развития Баку предполагается использовать трамваи», — сказал российский дипломат.
При этом Азербайджан планирует не только покупать промышленную продукцию у России, но и локализовать на месте сборку и обслуживание, что становится примером глубокой промышленной кооперации между нашими странами.