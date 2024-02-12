Расчеты в нацвалютах РФ и Азербайджана превысили 54%

«Например, это КАМАЗ, который здесь присутствует и уже открыл сервисный центр. У нас большой проект по поставке в этом году вагонов для бакинского метро, 35 вагонов. Есть другие проекты по электробусам, трамваям в связи с тем, что в генплане развития Баку предполагается использовать трамваи», — сказал российский дипломат.