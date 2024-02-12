Минсельхоз предложил увеличить квоту на вывоз зерна за рубеж

В конце прошлого года эксперты из Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) предположили, что в 2023 году Россия могла нарастить экспорт пшеницы за июль — декабрь до рекордных 36,7 млн тонн зерновых после 29,8 млн тонн за тот же период в 2022 году. По мнению ИКАР, такие объемы могли позволить РФ увеличить свою долю на мировом рынке пшеницы с 22 до 25% в прошедшем сезоне.