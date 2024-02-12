Кому жилье: как использовать обновленную семейную ипотеку

Рифат Гарипов добавил, что всё еще остаются трудности с ее получением: доход заемщика по программе составляет около 80 тыс. рублей, а средний доход по России ниже — около 43 тыс. Таким образом, программа более доступна в округах с крупными городами, где размер заработной платы выше, чем в целом по стране. Задача текущего этапа — повысить ее доступность в регионах, и она будет решена, считает собеседник.