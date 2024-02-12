Эксперты предсказали первое с июня заседание ЦБ без повышения ставки

В бюллетене «О чем говорят тренды», который выходит за полторы недели до принятия решения по ключевой ставке, аналитики ЦБ указали, что в декабре 2023 года — январе 2024 года «в потребительском сегменте начал формироваться дезинфляционный тренд». «Стабилизация и укрепление рубля во многом благодаря произошедшему ужесточению денежно-кредитной политики способствовали опережающему уменьшению ценового давления в потребительских ценах с высокой зависимостью от валютного курса. Таким образом, трансмиссия повышения ключевой ставки в динамику цен проявляется все более выраженно», — объяснили они. К концу года инфляция снизилась до 7,4 против 7,5% в ноябре, а на 29 января годовой рост цен составил 7,3%, приводятся данные в бюллетене. Но аналитики ЦБ считают, что говорить об устойчивости тренда на замедление темпов роста цен пока преждевременно.