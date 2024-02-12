Акции «Делимобиля» подешевели до уровня IPO

Акции каршеринга «Делимобиль» («Каршеринг Руссия», DELI) на Московской бирже опустились до уровня IPO. Как следует из данных торгов, на 11:37 мск 12 февраля бумаги компании подешевели на 2,86%, до ₽265 за акцию.
Старт торгов расписками «Делимобиля» состоялся 7 февраля. В начале торговой сессии бумаги компании подскочили почти на 20% — до ₽317 за бумагу. Затем рост замедлился, 7 февраля цена закрытия составила ₽282,9.
«Делимобиль» привлек в ходе IPO ₽4,2 млрд и стал первым оператором каршеринга, разместившим акции на Московской бирже. Акции были включены во второй уровень листинга биржи и торгуются под тикером DELI.По результатам первичного размещения доля акций в свободном обращении (free-float) составит 9%. По оценкам компании, ее капитализация на момент начала торгов равна ₽46,6 млрд.
Изначально компания планировала в рамках IPO привлечь не более ₽3 млрд, однако 5 февраля «Делимобиль» увеличил объем предложения на 40% — до ₽4,2 млрд. Сделка сопровождалась повышенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов, поэтому размер IPO был увеличен, сообщили в компании.
Компания была основана в 2015 году, ее сервис работает в Москве, Санкт- Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону. По данным компании, услугами каршеринга пользуется более 9 млн пользователей. Автопарк насчитывает более 24,2 тыс. машин. «Делимобиль» является крупнейшим сервисом каршеринга в России по размеру автопарка и по количеству поездок.
Как рассказала в интервью РБК генеральный директор «Делимобиля» Елена Бехтина, компания планирует запускать сервис в трех-пяти новых городах в год и в перспективе расширить присутствие на все города с населением более 500 тыс. жителей. Она отметила, что таких городов в России 36.