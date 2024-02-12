Акции «Делимобиля» подешевели до уровня IPO

«Делимобиль» привлек в ходе IPO ₽4,2 млрд и стал первым оператором каршеринга, разместившим акции на Московской бирже. Акции были включены во второй уровень листинга биржи и торгуются под тикером DELI.По результатам первичного размещения доля акций в свободном обращении (free-float) составит 9%. По оценкам компании, ее капитализация на момент начала торгов равна ₽46,6 млрд.