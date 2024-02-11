Свернут ли горы: как в России развивается креативная экономика

Ежедневно люди используют продукты сектора креативных индустрий (КИ), который включает в себя не менее 16 направлений. В конце 2023 года в Госдуму был внесен законопроект, нацеленный на регулирование и развитие креативной экономики (КЭ). Окончательно проект закона будет принят в конце февраля, сообщил депутат ГД Денис Кравченко. По мнению 38% юристов, креативные индустрии в РФ находятся в стадии активного развития и имеют большой потенциал. Об этом говорится в исследовании онлайн-школ Moscow Digital School, Bang Bang Education и XYZ, входящих в Ultimate Education (есть у «Известий»). Как креативная экономика развивается в России — в материале издания.
Определение понятия
Креативная экономика находится на стыке высоких технологий и творчества, в ее основе лежит созидательный потенциал человека, опирающийся на современную технологичную платформу. К креативным индустриям относят архитектуру, кино, дизайн, телерадиовещание, музыку, рекламу и моду. К ним также добавляют разработку игр и программного обеспечения, ювелирное дело, научно-исследовательскую деятельность, культурное наследие и специализированное образование.
Эксперты ВШЭ отмечают, что на сегодняшний день креативная экономика в России находится в «зачаточном» состоянии. По оценкам Центра стратегических разработок, доля креативной экономики в ВВП за 2022 год составила около 5%, тогда как в развитых странах доля КЭ в ВВП достигает 8−12%. Это при том, что доля занятых в КЭ в России превышает 1,5 млн человек. Российский креативный класс сосредоточен в основном в крупнейших городах страны. Более 100 тыс. креативных предпринимателей находятся в Москве.
В России сегодня бурно развиваются fashion-бренды, компенсируя недостаток импорта. Очевидно, что в этой ситуации будет возникать потребность в материальной, и не только, поддержке компаний и местных домашних брендов. Кроме того, в РФ достаточно активно развиваются города, а это значит, что нарастает потребность в архитекторах и урбанистах.
Как стало известно, Центр развития креативной экономики Агентства стратегических инициатив в ближайшее время в пилотных регионах будет пытаться внедрить региональные стандарты, запустить акселераторы по ко-продакшну с дружественными странами и формировать «пробную» сеть креативных кластеров, а также «тестировать» реестр компаний креативных индустрий. Нужно это для того, чтобы в дальнейшем адресно разрабатывать и предоставлять меры господдержки дизайнерам, архитекторам, модельерам «на местах».
Препятствия для развития
Более половины юристов (58,3%) считают низкий уровень правовой защиты интеллектуальной собственности главным препятствием для развития креативных индустрий в стране, говорится в исследовании онлайн-школ, входящих в Ultimate Education, с которым ознакомилось издание. Эксперты также выделяют недостаток финансирования, отсутствие господдержки и нехватку специалистов как препятствие для развития КИ в стране.
— Данные исследования подтверждают, что ситуация в креативных индустриях России достаточно оптимистична. Около 40% опрошенных представителей юридического сообщества оценивают данный сектор как растущий и обладающий значительным потенциалом для развития, — подчеркнул операционный директор школы дизайна и технологий Bang Bang Education Владимир Синицын.
Комплексный подход к регулированию и наращиванию потенциала этого сектора способен значительно повысить его роль в экономическом и культурном развитии страны.
— Только комбинирование разных стимулов позволит в озвученные сроки достичь положительных результатов. Меры защиты должны обеспечивать механизмы борьбы с неправомерным использованием объектов креативной индустрии, гарантировать для авторов справедливое вознаграждение за их создание, а также обеспечивать прозрачное взаимодействие частных лиц и компаний, — отметил ведущий юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР, преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School Спартак Хулхачиев.
Меры господдержки
Для развития креативных индустрий в России, по мнению большинства юристов (80,8%), необходимо обеспечить получение на льготных условиях государственной и муниципальной собственности для создания креативных пространств и кластеров, а также проведения культурных мероприятий. Больше половины (65,4%) отмечают необходимость предоставления налоговых льгот для участников рынка, 53,8% — создание специальных фондов для финансирования проектов, а проведение образовательных программ и мастер-классов, оказание информационной поддержки, включая освещение деятельности субъектов креативной экономики в СМИ, поддерживают 46,2% и 38,5% респондентов соответственно.
— В последнее время государством разработан и принят ряд эффективных мероприятий по поддержке отечественного бизнеса, в том числе IT-индустрии. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что меры должны быть также распространены и на креативные индустрии, производящие отечественный контент и креативную продукцию, — поделился в беседе с изданием генеральный директор Национальной федерации музыкальной индустрии, преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School Никита Данилов.
— Мне кажется, этот закон вполне способен дать толчок развитию кластеров творческих индустрий — своего рода объединений представителей КИ (речь о территориях, на которых будут расположены объекты недвижимости, предназначенные для работы центров или представителей КИ. — «Известия»), — сказал первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко, один из авторов законопроекта. — В ближайшее время в ГД пройдут второе и третье чтения фундаментального законопроекта.
Он заверил, что никаких ограничений или обязательств для креативного предпринимательства законом не предусмотрено. Если взять в пример самозанятого, который работает над организацией концертов, то записываться в реестр или нет — будет сугубо его решение, предусмотрен исключительно заявительный порядок включения. При этом преимущества нахождения в реестре будут очевидны: в первую очередь это сулит потенциальное получение «ощутимых» мер господдержки, разъясняет законодатель.
Заместитель гендиректора Центра стратегических разработок (ЦСР) Татьяна Караваева пояснила, что разрабатываемый федеральный закон призван навести порядок в креативной деятельности в России. Сейчас она крайне сложна и запутанна в силу форматов ведения бизнеса: фриланс, неполная/частичная занятость, совмещение видов деятельности. В итоге получается, что участникам рынка трудно вести дела, а государству взаимодействовать с креаклами — и того труднее.
Как сообщают источники, связанные с разработкой проекта закона, порядок формирования и ведения реестра субъектов креативных индустрий правительство РФ установит сразу же после выхода закона о креаклах в этом году. Единственное, в ЦСР высказывают опасения, что реестр КИ может оказаться чрезмерно забюрократизированным и тем самым может ограничить доступ «креативщиков» к мерам поддержки. Поэтому многое будет зависеть от окончательной редакции ФЗ и подзаконной базы, подчеркнули в ЦСР.
— Новый закон должен простимулировать тех создателей креативного продукта, кто находится в серой зоне, наконец легализоваться, — ожидает генеральный директор Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова. — Оказывать услуги официально должно быть выгоднее, чем скрывать доходы. Всё-таки для креативных индустрий нужна определенная среда, где они могли бы развиваться, потому что классические предпринимательские инкубаторы людям творческим не подходят.
Сегодня креативному бизнесу особенно сложно в небольших городах — здесь меньше поддержки и возможностей, чем в федеральных центрах, и более узкий рынок, полагает гендиректор Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ Дарья Топильская.
Лидеры креатива
Урбанизированные регионы с высокой концентрацией студентов активнее других регистрируют интеллектуальную собственность. В числе таких субъектов Москва, Санкт-Петербург, Томская и Новосибирская области, а также Республика Татарстан. Они опережают другие регионы по числу патентных заявок на изобретения более чем в три раза (в расчете на 10 тыс. населения). Это следует из исследования Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала и НИУ ВШЭ.
В регионах с высоким уровнем развития креативных индустрий представители творческих профессий зарабатывают больше. Наличие профильных институтов поддержки и кластеров является важным условием для развития креативных индустрий в регионах. Институты поддержки имеются в 19 российских субъектах, креативные кластеры есть в 44 регионах.
Еще в 2019 году правительство Москвы приступило к системной поддержке креативной экономики, для этого был определен ответственный орган власти — Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы. Столица стала первым регионом, утвердившим статус креативного технопарка. В 2023 году представителей креативных индустрий подключили к московской программе по кредитованию под залог интеллектуальной собственности. Столица активно привлекает креаторов из других субъектов. В 2023 году заявки на участие в маркетах Московской недели моды подали бренды из 96 регионов РФ.
Мировой опыт
В условиях падения экспорта и импорта креативных товаров и услуг растет изолированность российского творческого сектора, говорится в исследовании Федерации креативных индустрий (ФКИ) и Института национальных проектов (ИНП), с которым ознакомились «Известия». В мире растет тенденция на универсальность, глобализированность, экологичность, безопасность и здоровый образ жизни. В России прослеживается тренд на локальность, национальную идентичность и традиционность. При этом тренды на комфорт и эстетику будут общими для всех, считают эксперты, опрошенные ФКИ.
Повсеместное распространение ИИ может встретить и сопротивление, особенно среди представителей креативных отраслей, в чьей деятельности — по определению — творческое начало, до сих пор в основном считающееся эксклюзивной прерогативой человека, а не машины. Это порождает контртренд в виде придания большей ценности продуктам, полностью произведенным или придуманным человеком, говорится в исследовании ФКИ.
По прогнозам, которые приводит Дарья Топильская, доля креативной экономики в мировом ВВП к 2030 году может достичь 10%. Сегодня в мире эта сфера активно формирует рабочие места: к примеру, в Японии творческой деятельностью занимаются 10−14% работающего населения, в Великобритании — 10%. В России около 4,7%, и с принятием закона есть шанс это исправить, уверена эксперт. Сегодня всё больше стран делают упор на продвижение креативной экономики как один из движущих факторов социально-экономического развития.
— Основой западной модели стала модернизация промышленных областей и регионов в креативные кластеры, — отмечает Татьяна Караваева из ЦСР.
Например, по ее словам, американский образец ориентирован на предпринимательские навыки и изобретательность. Основой политики здесь служит идея «креативных городов» как места комфортной жизни для представителей творческого класса. Скандинавская модель развития креативных индустрий направлена на творческое образование и государственную поддержку. Азиатские модели — на инновационную составляющую постиндустриальных технологических решений.
Как объясняют в Агентстве креативных индустрий, Великобритания одной из первых дала определение понятию «креативные индустрии», и сейчас там большое внимание уделяют развитию творческих кластеров по всей стране, финансируют их, увеличивают государственные и частные инвестиции в инновации.
В Финляндии распространена практика, когда дизайнеры приезжают в город или на предприятие, исследуют и предлагают, что и как можно улучшить: разработать новый корпус, переработать упаковку, заменить технологию. Если предприятию всё подходит, заключается контракт. Это делается для установки контакта предприятия и дизайнеров, которые в обычной ситуации вряд ли бы встретились.
Сегодня развитием креативной повестки активно занимаются страны Ближнего Востока и Азии. В ОАЭ создана свободная креативная зона (Free Creative Zone), в которой располагаются различные креативные кластеры. Активно включаются в формирование этой среды и страны Африки. В 2021 году в Эфиопии был запущен первый в стране креативный хаб с целью стимулирования роста творческой и инновационной активности.
— В тех же ОАЭ мы видим прекрасные примеры того, каким образом культура и креативные индустрии становятся приоритетом национальной политики. Появляются и интенсивно актуализируются среднесрочные стратегии развития эмиратов, — подчеркивает соучредитель Международной ассоциации креативных индустрий Дарья Дубенскова. — А эмират Дубай к 2025 году планирует стать первым мировым креативным мегаполисом, что подтверждается и долей креативных индустрий в ВВП территории.