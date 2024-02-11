Свернут ли горы: как в России развивается креативная экономика

Ежедневно люди используют продукты сектора креативных индустрий (КИ), который включает в себя не менее 16 направлений. В конце 2023 года в Госдуму был внесен законопроект, нацеленный на регулирование и развитие креативной экономики (КЭ). Окончательно проект закона будет принят в конце февраля, сообщил депутат ГД Денис Кравченко. По мнению 38% юристов, креативные индустрии в РФ находятся в стадии активного развития и имеют большой потенциал. Об этом говорится в исследовании онлайн-школ Moscow Digital School, Bang Bang Education и XYZ, входящих в Ultimate Education (есть у «Известий»). Как креативная экономика развивается в России — в материале издания.