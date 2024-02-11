Россия стала лидером по темпам прироста товарооборота с КНР, заявили в МИД

«В прошлом году Россия фактически стала лидером по темпам прироста товарооборота среди основных партнеров КНР. Со многими другими странами, в том числе с США, Японией и Республикой Корея динамика торговли у Китая ушла в минус, причем достаточно ощутимо», — сказал он.