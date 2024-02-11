Новые высоты: почему цены только растут и как изменить тренд

На полках магазинов цены на продукты постоянно меняются: вот гречка резко подорожала и даже местами «исчезла» с полок, а через какое-то время стоит, никому не нужная, и даже подешевела. Самый «новостной» товар этого зимнего сезона: куриные яйца. Они тоже сперва пропали, а потом подорожали настолько, что властям пришлось вмешиваться в ситуацию. Почему это происходит — разбирались Финансы Mail.ru.