Новые высоты: почему цены только растут и как изменить тренд

В конце января Росстат сообщили, что куриные яйца начали дешеветь на 1%, мясо кур — на 0,5%. Стоимость свинины, масла подсолнечного, помидор и гречки снизилась на 0,3%, на консервы фруктово-ягодные для детского питания — на 0,1%.
Снижение стоимости яиц, гречки, свинины, куриного мяса зафиксировано третью неделю подряд — с 9 января. Так, с 16 по 22 января яйца куриные подешевели на 1,4%, мясо кур — на 0,8%, помидоры — на 0,4%, свинина — на 0,3%, гречка — на 0,2%.
Цены меняются по нескольким причинам. Среди них:
1. Сезонные колебания спроса и предложения.
2. Импортная составляющая.
3. Производственные расходы (зарплаты персоналу, топливо
Сезонные колебания
С середины лета в России собирается урожай — первые отечественные овощи, ягоды и фрукты поступают на прилавки. Этот компонент инфляции — так называемый борщевой набор — влияет на общий рост потребительских цен.
ЦБ РФ даже около 10 лет назад указывал на недостаток овощехранилищ, неразвитую систему доставки овощей с поля до прилавков.
«Для того, чтобы не было сезонных колебаний, нужно чтобы наше сельское хозяйство развивалось, и логистика, и овощехранилища», — говорила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в 2015 году. Цены на зерно и крупы зависят от спроса и урожая.
Высокий спрос приводит к увеличению посевных площадей. Как следствие — цены снижаются. Если они снижаются настолько, что фермерам приходится продавать урожай дешевле себестоимости, то на следующий год они сокращают площади посевов. Чтобы этого не происходило, необходимо продавать продукцию на вшений рынок, в другие страны.
Импортная составляющая и расходы
ЦБ в конце прошлого года уже говорил о причинах подорожания яиц — «сокращение предложения на рынке, а также увеличение затрат местных животноводов на импортные кормовые добавки и оборудование».
Валютные колебания приводят к изменениям цены импортных кормов, влияют на расходы по обслуживанию импортного оборудования. Сюда же относится и ветеринария: витамины для животных, вакцины, лекарства
Маховик инфляции
Казалось бы: как яйца могут повлиять на рост цен другой продукции? Разбираемся.
«У многих предприятий выросли расходы на оплату труда, так как из‑за дефицита кадров они вынуждены были повышать зарплату, чтобы удержать и привлечь сотрудников», — поясняло осенью отделение по Ростовской области Южного главного управления ЦБ РФ.
Например, после повышения стоимости яиц выросли и затраты кондитеров.
По данным Руспродсоюза, импортная составляющая в производстве картофеля, капусты, моркови — 75% (семена, удобрения, техника, запчасти). В производстве свинины импортная составляющая достигает 40% (оборудование, генетические материалы
В производстве молока импортная составляющая в себестоимости 33% и 38% — это доля влияния курса рубля в себестоимости. В производстве куриного мяса эти доли составляют 22% и 62%, в яйце — 15% и 65%.
«Если говорить в общем, то цены традиционно зависят от ряда факторов: от баланса спроса и предложения, курсовой динамики, динамики на рынке сырья, логистики, упаковки, ЖКХ и прочее», — пояснил Дмитрий Леонов, зампред правления ассоциации Руспродсоюз.
Динамика цен на яйца отражала ситуацию на рынке и лишний раз подтверждала постулат о том, что любое искусственное вмешательство вносит больше искажений в экономику, чем здоровая конкуренция.
«Летом мы наблюдали, что сети вынуждали птицеводов продавать яйцо ниже себестоимости, что привело к переориентированию некоторых птицефабрик на производство куриного мяса и дефициту объемов яйца. Это только простимулировало рост цен», — пояснил Дмитрий Леонов.
В январе-ноябре 2023 года было произведено 490,6 тыс. тонн гречневой крупы. По отношению к январю-ноябрю 2022 года, производство выросло на 9,3%, за два года — на 27,7%.
«Росту производства в последние годы способствовали высокие валовые сборы гречихи», — подчеркнул Дмитрий Леонов.
Рублевый фактор
В 2023 году ряд товаров подорожал в основном из-за колебания курса рубля, считает Катерина Волкова, ассистент кафедры политэкономии и истории экономической науки РЭУ им. Г. В. Плеханова.
По ее словам, доля продукции на полках российских магазинов или импортируется целиком, или при местном производстве включает иностранные компоненты.
«Так, например, фактором роста цены на бананы в текущем году станет напряженная обстановка в Эквадоре — главном поставщике бананов в Россию. Цены на яйца, привлекшие широкое внимание в конце 2023 года, зависят от курса рубля опосредованно», — пояснила экономист.
Недостаток ветеринарных препаратов привел к распространению заболеваний птиц, к нему добавились подорожание кормов и генетического яйца для выведения несушек, что привело к нехватке продукции на российском рынке, рассказала Катерина Волкова.
Удорожание ветпрепаратов и пищевых добавок, а также отмена тарифных квот для импортеров стали причинами роста цен на мясо, включая говядину, свинину и баранину.
«Наряду с курсом рубля имело место усложнение логистических цепочек, из-за чего дорожает доставка продукции. Это отражается на ценах бытовой техники, гаджетов, бытовой химии и средств гигиены», — уточнила экономист.
Вместе с тем важно отметить, что цены на ряд товаров снизились. Это касается продукции российского сельского хозяйства: гречневой крупы, картофеля, капусты, свеклы и моркови. В фармацевтике также ожидается снижение цен на некоторые препараты за счет замещения импортной продукции отечественными аналогами.
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