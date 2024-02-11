Джефф Безос продал акции Amazon на $2 млрд

О намерении переехать из Сиэтла, где Безос основал Amazon в гараже в 1994 году, в Майами миллиардер сообщил в ноябре прошлого года. Безос рассказал, что его родители недавно переехали в Майами, где сам он учился в средней школе. По словам бизнесмена, он хочет быть поближе к ним и своей девушке Лорен Санчес. Кроме того, операции космической компании Безоса Blue Origin все чаще переносят на мыс Канаверал, примерно в 320 км от Майами.