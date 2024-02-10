В Минэке рассказали о сходстве «русских офшоров» с Гонконгом и Джерси

Всего, по словам Торосова, в САР сейчас зарегистрировано 344 участника. Это 273 международные компании и два международных общественно-полезных фонда на острове Октябрьский и 69 международных компаний на острове Русский. В 2023 году в САР переехало 200 новых резидентов (в два раза больше, чем в 2022 году). Для сравнения: в 2021 году в обоих САР зарегистрировалось только 27 компаний, говорит замминистра.