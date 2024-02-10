Раскрыто, как мошенники обманывают россиян под видом налоговой

В противном случае счета налогоплательщика будут заблокированы до выяснения обстоятельств, пугают аферисты. Их расчет на то, что жертве проще отправить документы в электронном виде, нежели тратить время на визит к инспектору. Данные потом могут быть использованы в противозаконных целях.