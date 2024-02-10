Раскрыто, как мошенники обманывают россиян под видом налоговой

В письмах говорится о необходимости пройти дополнительную проверку и предоставить онлайн необходимые сведения. «Среди них кассовые документы, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи, авансовые отчеты и товаросопроводительные документы. Для прохождения процедуры дополнительной онлайн-проверки жулики предлагают обратиться к назначенному инспектору», — говорит юрист.
В противном случае счета налогоплательщика будут заблокированы до выяснения обстоятельств, пугают аферисты. Их расчет на то, что жертве проще отправить документы в электронном виде, нежели тратить время на визит к инспектору. Данные потом могут быть использованы в противозаконных целях.
Юрист напомнил, что ФНС никогда не рассылает подобные сообщения и не звонит гражданам, предлагая заплатить налоги через интернет.