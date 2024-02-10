Bloomberg сообщил о потере Германией статуса промышленной супердержавы

На долю промышленного производства приходится около 20% ВВП Германии, что почти в два раза выше, чем в США. Министр финансов Кристиан Линднер ранее заявил, что на фоне отсутствия экономического роста экономика Германии стала неконкурентоспособной, а сама страна стремительно беднеет. При этом из сентябрьского отчета Бундесбанка (ЦБ Германии) следует, что спад промпроизводства не вызывает обеспокоенность, если будет проходить постепенно, пишет агентство.