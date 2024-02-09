Власти до 2040 года разрешили поставки с «Ямал СПГ» немецкой компании

С 1 апреля 2022 года «Газпром» прекратил свое участие в немецкой Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах: Gazprom Marketing & Trading, Gazprom NGV Europe, Wingas, Astora, Vemex и других. Власти Германии сначала ввели внешнее управление в компании, а после — национализировали. Название было изменено на SEFE.