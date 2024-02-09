В России законодательно ограничат деятельность коучей

Позитивным моментом, к примеру, является заключение договоров с клиентами — это исключает ситуации, в которых человека просят «позолотить ручку», но при этом не гарантируют не только результат, но и исполнение услуг, отметил он. Раскрытие информации тоже важное новшество: покупатель услуг будет знать, что имеет дело с конкретной организацией, имеющей те или иные достижения и репутацию, сказал эксперт.