Турция возобновила расчеты с РФ по медицине, туризму и сельхозпродукции

Он добавил: в перечень разрешенных категорий вошли товары фарминдустрии, сельхозпродукция, текстиль, а также платежи по туризму, медицине и образованию. Операции по этому списку уже идут. При этом ситуация отличается по разным банкам. Легче принимают платежи Ziraat и VakifBank, но всё равно только по гуманитарным сегментам, уточнил Алексей Егармин.
Расчеты с Турцией идут в национальных валютах и пока исключительно по товарам из «зеленого списка» (в него входят продовольствие, фармацевтика и текстиль), подтвердил вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев. Улучшение ситуации также подтвердил глава банковской практики «Яков и Партнеры» Илья Иванинский.
В начале года турецкие банки почти полностью перестали принимать трансакции из российских финорганизаций из-за риска вторичных санкций.
До сих пор есть сложности с оплатой промышленного оборудования и другой продукции машиностроения и автомобильной отрасли, отметил руководитель кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета Игорь Лебедев.