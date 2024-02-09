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Турция возобновила расчеты с РФ по медицине, туризму и сельхозпродукции

Турецкие банки возобновили прием платежей из России, но лишь по «зеленому списку» продукции. В последнее время шли активные обсуждения с участием местных властей и кредитных организаций и только на прошлой неделе приняли решение снова начать прием трансакций из РФ, сообщил «Известиям» гендиректор российско-турецкого делового совета при Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ Алексей Егармин.
Источник: AP 2023

Он добавил: в перечень разрешенных категорий вошли товары фарминдустрии, сельхозпродукция, текстиль, а также платежи по туризму, медицине и образованию. Операции по этому списку уже идут. При этом ситуация отличается по разным банкам. Легче принимают платежи Ziraat и VakifBank, но всё равно только по гуманитарным сегментам, уточнил Алексей Егармин.

Расчеты с Турцией идут в национальных валютах и пока исключительно по товарам из «зеленого списка» (в него входят продовольствие, фармацевтика и текстиль), подтвердил вице-президент «Опоры России» Николай Дунаев. Улучшение ситуации также подтвердил глава банковской практики «Яков и Партнеры» Илья Иванинский.

В начале года турецкие банки почти полностью перестали принимать трансакции из российских финорганизаций из-за риска вторичных санкций.

До сих пор есть сложности с оплатой промышленного оборудования и другой продукции машиностроения и автомобильной отрасли, отметил руководитель кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета Игорь Лебедев.