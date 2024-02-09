Турция возобновила расчеты с РФ по медицине, туризму и сельхозпродукции

Он добавил: в перечень разрешенных категорий вошли товары фарминдустрии, сельхозпродукция, текстиль, а также платежи по туризму, медицине и образованию. Операции по этому списку уже идут. При этом ситуация отличается по разным банкам. Легче принимают платежи Ziraat и VakifBank, но всё равно только по гуманитарным сегментам, уточнил Алексей Егармин.