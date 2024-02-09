Съели и точка: половина расходов россиян в офлайне пришлась на супермаркеты и общепит

В 2023 году россияне сделали на 8% больше покупок во всех сегментах розничного офлайн-бизнеса, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании «Тинькофф Бизнеса», с результатами которого ознакомились «Известия». Интересно, что половина ежемесячных трат граждан, сделанных в офлайн-точках, пришлась на супермаркеты и общепит.
Ряд экспертов связывает тенденцию с изменениями потребительского поведения россиян. Немалую роль играет и развитие культуры питания вне дома — на фоне роста уровня жизни и популярности ресторанов. В том, как это влияет на экономику, разбирались «Известия».
На что россияне тратят больше всего
В 2023 году спрос в офлайн-рознице заметно вырос. По сравнению с 2022-м россияне совершили на 9% больше покупок в продуктовых магазинах и на 10% — в кафе и ресторанах, говорится в исследовании «Тинькофф Бизнеса». На этом фоне обороты супермаркетов выросли на 4%, а общепита — на 9%, отмечается там.
«В 2023 году сферы продовольствия и общественного питания занимали половину от оборотов всей офлайн-розницы — 38% и 13% соответственно. По количеству транзакций на эти сегменты приходится 79% от всех покупок в магазинах», — отмечается в исследовании.
В 2022-м обороты супермаркетов достигали 38%, а общепита — 12%. В целом же в 2023 году количество покупок в офлайн-рознице относительно 2022 года увеличилось на 8%, а ее оборот — на 3%, напоминают эксперты.
Между тем число покупок бытовой техники, мебели и одежды в прошлом году уменьшилось — на 7%, 12% и 2% соответственно. На этот сектор продолжают давить уход зарубежных брендов, а также низкие темпы импортозамещения, поясняют в «Тинькофф Бизнесе».
Кроме того, падение количества покупок одежды в офлайн-рознице объясняется и развитием маркетплейсов с их логистикой и программами лояльности: покупатель привыкает к доставке, он не тратит время на поездку в магазин, а делает заказ в удобные ему время и место, пояснил директор по развитию Brandshop Владимир Смирнов.
При этом если средний чек в магазинах бытовой техники увеличился на 2% (до 7120 рублей), то в супермаркетах он снизился на 5% (до 436 рублей), в заведениях общепита — на 1% (до 472 рублей), а в сегменте одежды — на 2% (до 3022 рублей).
Среди розничных компаний выигрывают те, кто научился совмещать продажи и в онлайне, и в офлайне, — отмечает руководитель управления продуктов «Тинькофф Бизнеса» Леонид Назаров. — Их обороты в среднем в три раза больше по сравнению с теми, кто ведет бизнес только в розничных торговых точках, и в семь раз выше в сравнении с теми, кто использует для продаж только онлайн-канал.
Почему россияне тратят много денег на еду
Как показывают результаты исследования, россияне стали больше покупать в магазинах у дома и меньше в гипермаркетах. Люди переходят к разумному потреблению, а не закупаются впрок, полагает лидер клиентского пути «ВкусВилл» Елизавета Ковалева. По ее словам, в 2023-м темпы развития сети выросли в пять раз по сравнению с показателем годом ранее.
Есть и другие причины увеличения расходов на общепит и супермаркеты. Во-первых, у многих появилась возможность отказаться от приготовления еды дома и предпочесть вариант ужина в кафе, отметила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Во-вторых, дело в элементарном стремлении граждан повысить уровень своей жизни.
С развитием экономики люди стали активнее тратить на питание за пределами дома: они больше ценят удобство и свободное время, а также интересуются разнообразием предложений ресторанного рынка, отмечает аккредитованный Минфином финансовый советник Елена Хлебникова.
— Играет роль и инфляционная составляющая. Частично ее «гасит» сезонность, частично — соответствующий рост доходов (индексация оплаты труда, социальных выплат), — сказала Ольга Лебединская.
Сказалось и уменьшение предложения в других затратных сегментах (недвижимость, автомобили, путешествия), считает руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS Николай Переславский. Как правило, невозможность удовлетворить потребности приводит к замещению в еде и желанию «выйти в люди».
— Ковидные ограничения в недалеком прошлом тоже сказались: граждане больше не хотят сидеть дома, — добавил Николай Переславский.
С одной стороны, для экономики рост расходов на еду может быть индикатором увеличения потребительского спроса, а также стимулирования роста ресторанной и продовольственной отраслей, отметила Елена Хлебникова. В результате создаются рабочие места и развивается предпринимательство в этих сферах.
— Однако высокие расходы могут стать вызовом для бюджета семей и отрицательно сказаться на их финансовой устойчивости, — допустила эксперт.
Это может ограничивать возможности накопления и инвестирования средств, особенно для домохозяйств с низким доходом, сказала Елена Хлебникова.
Для экономики рост потребления — в целом позитивная тенденция, поскольку спрос разгоняет предложение, подытожил Николай Переславский.