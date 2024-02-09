Съели и точка: половина расходов россиян в офлайне пришлась на супермаркеты и общепит

Среди розничных компаний выигрывают те, кто научился совмещать продажи и в онлайне, и в офлайне, — отмечает руководитель управления продуктов «Тинькофф Бизнеса» Леонид Назаров. — Их обороты в среднем в три раза больше по сравнению с теми, кто ведет бизнес только в розничных торговых точках, и в семь раз выше в сравнении с теми, кто использует для продаж только онлайн-канал.