Роскомнадзор раскрыл оборот рекламы у иноагентов и в Instagram

Российские рекламодатели обязаны передавать в Роскомнадзор информацию о рекламных интеграциях даже в том случае, если продвижение осуществляется на иностранных интернет-платформах. Долгое время позиция Роскомнадзора по поводу того, нужна ли маркировка рекламы в Instagram и Facebook (принадлежат американской корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена), расходилась с еще одним регулятором в сфере рекламы — Федеральной антимонопольной службой. ФАС настаивала, что так как официально эти платформы в России заблокированы, а их деятельность здесь незаконна, то и отслеживать рекламу в этих соцсетях не нужно. Однако Роскомнадзор определил, что передавать информацию рекламодатели должны вне зависимости от того, где именно размещена интеграция.