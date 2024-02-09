Цены на какао выросли до максимума за всю историю

Котировки растут из-за плохих погодных условий в Западной Африке, на долю которой приходится три четверти мирового производства какао-бобов, отмечает CNBC. В Гане и Кот-д'Ивуаре, которые являются двумя крупнейшими в мире производителями какао-бобов, погодное явление Эль-Ниньо делает воздух более сухим, что негативно влияет на урожай.
Участники рынка серьезно беспокоятся. что дефицит какао-бобов начинает носить системный характер и будет продолжаться четвертый сезон подряд, если не больше, отмечает Nikkei Asia. На прошлой неделе эксперты, опрошенные Reuters, спрогнозировали, что в текущем сезоне 2023−2024 дефицит какао-бобов в мире достигнет 375 тыс. тонн. Это более чем в два раза превышает августовский прогноз.
«На рынке уже царит паника, но потенциально мы можем пойти еще выше», — предупредил аналитик Rabobank Пол Джоулз.
Он говорит, что с большим опасениям ожидает следующего сезона. Джоулз пояснил, что сейчас в Западной Африке деревья, на которых растут какао-бобы, страдают от болезней намного сильнее, чем это было в последние годы. Эксперт отметил, что нет никакого другого средства борьбы с этими болезнями, кроме как вырубка и пересадка деревьев.
Отраслевые эксперты ожидают, что рост цен еще больше ударит по потребителям шоколада, поскольку его производители во многом уже исчерпали свои запасы недорогих бобов. Американский производитель шоколадных батончиков The Hershey Company уже предупредил, что объемы его продаж продолжать падать, поскольку покупатели экономят. В четвертом квартале продажи компании снизились на 6,6%.
«За 47 лет почти за каждым крупным скачком цен следовало сильное падение на 20−50% в течение одного-двух лет. Отличается ли эта ситуация? Согласно моим источникам в зарослях какао в Западной Африке… ДА!» — прокомментировал ситуацию с ценами на какао-бобы метеоролог и консультант по трейдингу на сырьевых рынках в Best Weather Джим Ромер,