Цены на какао выросли до максимума за всю историю

Он говорит, что с большим опасениям ожидает следующего сезона. Джоулз пояснил, что сейчас в Западной Африке деревья, на которых растут какао-бобы, страдают от болезней намного сильнее, чем это было в последние годы. Эксперт отметил, что нет никакого другого средства борьбы с этими болезнями, кроме как вырубка и пересадка деревьев.