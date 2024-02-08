СМИ: власти ФРГ готовятся к национализации дочерних предприятий «Роснефти»

Правительство Германии в сентябре 2022 года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии, взяв под контроль доли в трех нефтеперерабатывающих заводах: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге.