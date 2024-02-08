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СМИ: власти ФРГ готовятся к национализации дочерних предприятий «Роснефти»

БЕРЛИН, 8 фев — РИА Новости. Власти Германии намерено национализировать дочерние предприятия «Роснефти» в стране, которые сейчас находятся под внешним управлением, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на источники в кабмине ФРГ.
Источник: Reuters

«Федеральное министерство экономики готовится к национализации нефтяной компании Rosneft Deutschland (RD). В понедельник российский концерн “Роснефть” был формально привлечен к соответствующим слушаниям», — говорится в материале.

За этими слушаниями, которые являются формальностью, последует национализация, пишет издание.

По словам инсайдеров, окончательного решения пока нет, однако Берлин против постоянного продления срока действия внешнего управления.

В декабре «Роснефть» направила в Федеральный административный суд Германии конституционную жалобу из-за передачи ее дочерних предприятий под внешнее управление немецкого Федерального сетевого агентства.

В марте прошлого года суд отклонил иск «Роснефти» против немецкого правительства, поддержав передачу ее активов под внешнее управление. Не принесла результатов и подача апелляции в августе.

В апреле «Роснефть» также потребовала от минэкономики ФРГ компенсации убытков от внешнего управления «дочек» компании в Германии, кроме того, был направлен иск против продления такого управления.

Как отмечал в интервью РИА Новости представитель «Роснефти» в суде Бертран Мальмендье внешнее управление фактически является нефтяным эмбарго, хотя для этого нет никаких правовых оснований.

Правительство Германии в сентябре 2022 года передало компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии, взяв под контроль доли в трех нефтеперерабатывающих заводах: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге.