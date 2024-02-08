ГД узаконит использование цифровых активов в международных расчетах

Китайский Zhejiang Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов об остановке операций с Россией. Ранее аналогичные новости поступили от турецких кредитных организаций. Однако и в Госдуме , и в экспертном сообществе никаких оснований для беспокойства по поводу дальнейших расчетов между Россией и КНР не видят.

«Никакие санкции не остановят расчеты российских компаний с китайскими контрагентами. Как это принято говорить, собаки лают, а караван идет. Да, возможно, с некоторыми китайскими банками, которые имеют большую долю взаиморасчетов с США, могут возникнуть сложности. Но остается много других кредитных организаций. А те банки, которые откажутся от расчетов с Россией, потеряют это направление», — заявил в разговоре с «Известями» Аксаков.