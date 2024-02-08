Эксперты F.A.C.C.T. нашли схему мошенников по выборам «от имени “Единой России”

Центробанк в январе предупредил, что мошенники все чаще имитируют голоса родственников, знакомых или коллег жертв с помощью специальных программ. Все чаще они создают адресные схемы по цифровому портрету человека на основе данных из открытых интернет-ресурсов: о родственниках, друзьях, работе, досуге. В регуляторе посоветовали при возникновении сомнений позвонить человеку, от имени которого вам звонят.