«Диасофт» сократил срок приема заявок на участие в IPO

Разработчик IT-решений для российского финансового сектора «Диасофт» перенес срок завершения сбора заявок на участие в IPO с 14-го на 12 февраля. Компания объяснила это решение повышенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов.
Торги акциями «Диасофт» на Мосбирже начнутся 13 февраля. Сбор заявок на участие в размещении стартовал 7 февраля.
Ценовой диапазон размещения «Диасофт» был установлен в коридоре от ₽4000 до ₽4500 за акцию. Это соответствует оценке в размере от ₽40 млрд до ₽45 млрд без учета средств, привлеченных на IPO. Акции будут торговаться под тикером DIAS.
Основную часть базового размера IPO составят первичные акции в рамках дополнительной эмиссии — до 500 тыс. бумаг (5% от уставного капитала). Действующие акционеры продадут еще около 3%. Таким образом free-float составит до 8%.
По оценкам аналитиков General Invest, цена IPO (₽40−45 млрд) предлагает дисконт к их оценке (₽46−55 млрд) и к средним мультипликаторам по сектору. Эксперты позитивно оценивают потенциал компании, как с точки зрения IPO, так и с точки зрения долгосрочного роста.
В банке «Синара» справедливую стоимость «Диасофт» оценили в ₽51,8 млрд или ₽5177 за акцию (до поступления денег в компанию в рамках размещения). Акции компании, по мнению экспертов, привлекательная возможность инвестирования в высокорентабельную ИТ-отрасль в период трансформации российского рынка, когда отечественные компании заменяют глобальных поставщиков.
Официально о планах выйти на биржу компания объявила 1 февраля. Привлеченные в ходе IPO средства «Диасофт» направит на реализацию стратегии долгосрочного роста, при этом обеспечивая более высокие объемы дивидендных выплат в ближайшие годы.
«Диасофт» более 30 лет разрабатывает ПО для финансового сектора. Среди ее клиентов — крупнейшие российские банки, страховые компании и управляющие компании. В апреле 2020 года IT-компания была включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.
Дивидендная политика компании предполагает выплату не менее 80% EBITDA группы в 2024—2025 году, а с 2026 года — не менее 50% EBITDA. Периодичность выплат — на ежеквартальной основе. Совет директоров «Диасофт» 6 февраля рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽75,68 на акцию. С учетом того, что финансовый год у компании сдвинут, это выплаты за третий финансовый квартал, который приходится на период с 1 октября по 31 декабря 2023 года. Последний день для покупки бумаг под дивиденды — 20 марта.