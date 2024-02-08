«Диасофт» сократил срок приема заявок на участие в IPO

Дивидендная политика компании предполагает выплату не менее 80% EBITDA группы в 2024—2025 году, а с 2026 года — не менее 50% EBITDA. Периодичность выплат — на ежеквартальной основе. Совет директоров «Диасофт» 6 февраля рекомендовал дивиденды по итогам 2023 года в размере ₽75,68 на акцию. С учетом того, что финансовый год у компании сдвинут, это выплаты за третий финансовый квартал, который приходится на период с 1 октября по 31 декабря 2023 года. Последний день для покупки бумаг под дивиденды — 20 марта.