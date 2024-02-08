Частные инвесторы на IPO в 2023 году выкупали более 50% размещенных акций

Практически по всем выпущенным ценным бумагам доходность вложений была положительной и превышала доходность Индекса Мосбиржи. По акциям, в размещении которых участвовали преимущественно частные инвесторы, наблюдалась аналогичная картина. Положительная динамика цен размещенных акций создает потенциал для дальнейшего участия розничных инвесторов в будущих IPO и SPO: в 2024 году на Московской бирже так же, как и годом ранее, ожидается довольно большое количество размещений акций.