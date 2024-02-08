Частные инвесторы на IPO в 2023 году выкупали более 50% размещенных акций

Частные инвесторы были активными участниками первичных размещений акций (IPO) в 2023 году, когда на Мосбиржу вышло восемь компаний, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков». Частные инвесторы выкупили более 50% от размещенных акций, а ряд ценных бумаг и вовсе был выкуплен розничными инвесторами практически полностью (более чем на 85%).
В ряде размещений участвовало достаточно большое количество розничных инвесторов — 50−100 тысяч человек. Причем количество участников коррелирует с информационной узнаваемостью эмитента. Основным покупателем при размещениях выступал массовый частный инвестор. Существенную часть вложений (30−60%) осуществляли граждане, которые купили акций на сумму до 500 тысяч рублей. Крупные розничные инвесторы также участвовали в покупках акций при размещении, однако доля их покупок была гораздо ниже.
Существенная часть акций, купленных при первичном размещении, сохраняется до настоящего момента в портфелях первоначальных розничных инвесторов. Ряд частных инвесторов, наоборот, зафиксировали прибыль и вышли из инвестиций, тем самым обеспечив на рынке необходимое количество акций для вторичного обращения. Эта доля различна в зависимости от эмитента. «Использование инвесторами различных стратегий, в том числе отличающихся временным горизонтом инвестирования, служит одним из стабилизирующих факторов на рынке», — говорится в обзоре регулятора.
Как отмечает ЦБ, несмотря на ведущую роль частных инвесторов, роль прочих инвесторов, в том числе институциональных, «также была значительна». Существенную долю (до 20%) в ряде размещений также занимали брокерские организации, прочие юридические лица, покупки в рамках индивидуального доверительного управления.
Практически по всем выпущенным ценным бумагам доходность вложений была положительной и превышала доходность Индекса Мосбиржи. По акциям, в размещении которых участвовали преимущественно частные инвесторы, наблюдалась аналогичная картина. Положительная динамика цен размещенных акций создает потенциал для дальнейшего участия розничных инвесторов в будущих IPO и SPO: в 2024 году на Московской бирже так же, как и годом ранее, ожидается довольно большое количество размещений акций.