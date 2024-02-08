Банки выступили против штрафов до 500 млн руб. за утечки данных

«В результате этого проектируемые нормы предусматривают значительное увеличение штрафов за любые действия, являющиеся обработкой персональных данных, в случаях, не предусмотренных законодательством о персональных данных, а также за обработку, несовместимую с целями их сбора», — говорится в письме НСФР. Участники финансового рынка также просят предусмотреть, что ответственность наступает не за любую утечку персональных данных, а за утечку, которая стала следствием неисполнения банком либо любой другой компанией, которая работает с данными, установленных требований по информационной безопасности. НСФР также считает, что нужно установить срок вступления законопроекта в силу спустя один год после его публикации вместо предложенных авторами инициативы 30 дней. Поможет ли рост штрафов в борьбе с утечками «Законопроект под предлогом борьбы с утечкой данных в действительности приведет к возможности взимать повышенные штрафы вообще за любое нарушение, связанное с обработкой персональных данных. Например, если банк по недосмотру передаст для обработки данные клиента законно привлеченному третьему лицу, которое, однако, не было указано в клиентском согласии на обработку данных, то и это будет караться столь же жестко, как и утечка», — говорит председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.