«Альфа-Инвестиции» назвали топ-5 акций для консервативных инвесторов

Инвестиционный аналитик «Альфа-Инвестиций» Валерий Емельянов назвал пять акций, которые подойдут осторожным инвесторам. Консервативные акции он отбирал по следующим критериям:
— низкий бета-коэффициент (в диапазоне от 0 до 1 или от 0 до −1, когда бумага двигается против рынка), который говорит о том, что акция ведет себя спокойнее, чем рынок в целом;
— компания имеет низкое соотношение долга и капитала;
— компания регулярно выплачивает дивиденды.
Бета-коэффициент (бета-фактор) — показатель, определяющий меру рыночного риска. Показатель отражает изменчивость доходности ценной бумаги (портфеля) по отношению к среднерыночному показателю. Например, если бета-коэффициент акции равняется 2, это означает, что в случае роста котировок динамика акций будет в два раза выше среднего роста по рынку. Однако в случае разворота цены падение акций будет также в два раза сильнее.
На Московской бирже торгуются только привилегированные бумаги «Транснефти», все обыкновенные принадлежат государству. По мнению Валерия Емельянова, это делает акции компании похожими на облигацию: они редко падают в цене и накапливают вес перед следующими выплатами. «Бета за последний год близка к нулю (-0,1), то есть “Транснефть” даже играет роль условно защитной бумаги. Избыточной долговой нагрузки у компании нет — чистый долг отрицательный», — отмечает он.
Драйвером для бумаг оператора магистральных нефтепроводов служит ожидаемый сплит, в результате которого произойдет дробление акций с коэффициентом 1 к 100. По мнению аналитика, есть и другие факторы роста — восстановление выручки, рост прибыли и рентабельности, запас наличности. Кроме того, бумаги компании привлекают двузначными дивидендами.
Московская биржа
Мосбиржа не имеет прямых конкурентов в России и является системообразующей компанией для фондового рынка. Как отмечает Валерий Емельянов, из отчетов компании следует, что она имеет ежегодный стабильный комиссионный доход. «У Мосбиржи в принципе нет долга, зато есть крупный объем свободных клиентских денег, которые приносят дополнительный процентный доход», — говорит он.
Бета акций Мосбиржи за последний год составляет 0,35 — изменчивость втрое ниже, чем в среднем по рынку. Как отмечает аналитик, доходность дивидендов компании составляет 5−10% в год.
«Интер РАО»
«Интер РАО» — диверсифицированный энергетический холдинг. Как отмечает Емельянов, это одна из немногих компаний на рынке с отрицательным долгом и массивной денежной позицией. Компания зарабатывает на высокой ставке, размещая остатки в банках. «Интер РАО» выплачивает невысокий, но стабильный дивиденд в размере 5−7%. Кроме того, говорит Валерий Емельянов, почти 30% акций находится на балансе самой компании (казначейские акции), в будущем они могут быть погашены.
Как и большинство крупных энергетиков, «Интер РАО» торгуется без экстремальных движений: бета ниже 0,5, вдвое ниже индекса Мосбиржи. Акции, по оценке аналитика, за последний год растут медленно, но сохраняют потенциал на будущее.
Как отмечает аналитик, «Ростелеком» является второй по ликвидности компанией в секторе коммуникации после МТС. При этом по динамике роста акций компания лидирует на своем рынке — за год ее акции выросли на 26% против 7% роста бумаг МТС. У «Ростелекома» также более низкий долг, а маржа шире. «Бета акций по котировкам последних 12 месяцев отрицательная и составляет −0,22. Это редкость среди растущих бумаг и опять же дает дополнительную защиту портфелю от просадок всего рынка», — говорит Емельянов.
Он отмечает, что дивиденды у компании не такие высокие как у МТС, их доходность составляет 7−9% в зависимости от года. Однако выплаты стабильны: по словам аналитика, «Ростелеком» не отменял дивиденды с 2011 года и планирует наращивать выплаты.
«Мать и дитя»
С ноября 2023 году у сети частных медицинских клиник «Мать и дитя» первичный листинг на Мосбирже. Глобальные депозитарные расписки (ГДР) компании были допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже в 2012 году, однако доступ был приостановлен в июне 2023 года. С 9 ноября 2020 года глобальные депозитарные расписки компании торгуются также на Московской бирже в российских рублях.
Как отмечает Валерий Емельянов, чистый долг у компании отрицательный — минус ₽9 млрд за прошлый год. Она стабильно платит дивиденды уже более 10 лет, со времен размещения в Лондоне. «Бета акций “Мать и дитя” — около 0,5 (вдвое спокойнее, чем индекс Мосбиржи). Номинально дивиденд невысокий: в среднем 2−3% в год. Но с учетом роста цены самих акций в рублях в среднем прибавляет 20−40% ежегодно», — говорит аналитик.
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