«Альфа-Инвестиции» назвали топ-5 акций для консервативных инвесторов

Как отмечает аналитик, «Ростелеком» является второй по ликвидности компанией в секторе коммуникации после МТС. При этом по динамике роста акций компания лидирует на своем рынке — за год ее акции выросли на 26% против 7% роста бумаг МТС. У «Ростелекома» также более низкий долг, а маржа шире. «Бета акций по котировкам последних 12 месяцев отрицательная и составляет −0,22. Это редкость среди растущих бумаг и опять же дает дополнительную защиту портфелю от просадок всего рынка», — говорит Емельянов.