Яйца с начала года подешевели на 2,58 процента, заявили в Росстате

Кроме того, за отчетный период на 0,5% снизились цены на мясо кур, на 0,4% — на гречневую крупу и на 0,3% — на пшено; с начала года по 5 февраля эти продукты подешевели на 3,2%, 1,5% и 1%. Рис и мука подорожали — на 0,17% и 0,23% за отчетную неделю, на 1% и 1,3% — с начала года.