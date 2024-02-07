В России подтвердили, что китайский банк Chouzhou остановил расчеты с Москвой

«На самом деле сегодняшнее официальное заявление не стало новостью. Деньги с корсчетов этого банка начали возвращаться в российские финансовые организации еще в начале декабря. Так что бизнес уже перестраивается под новые реалии. Самое логичное в данной ситуации для российских предпринимателей, чьи китайские контрагенты имели расчетные счета по контрактам в Chouzhou Commercial, попросить своих партнеров открыть корсчета в других китайских банках», — сказал он.