В России подтвердили, что китайский банк Chouzhou остановил расчеты с Москвой

«На самом деле сегодняшнее официальное заявление не стало новостью. Деньги с корсчетов этого банка начали возвращаться в российские финансовые организации еще в начале декабря. Так что бизнес уже перестраивается под новые реалии. Самое логичное в данной ситуации для российских предпринимателей, чьи китайские контрагенты имели расчетные счета по контрактам в Chouzhou Commercial, попросить своих партнеров открыть корсчета в других китайских банках», — сказал он.
В организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» также подтвердили, что банк Chouzhou Commercial остановил расчеты с Москвой.
17 января стало известно, что турецкие банки начали приостанавливать обработку платежей из России. Гендиректор Holding Finance Broker Татьяна Кулябина рассказала «Известиям», что проблемы с обработкой турецкими банками платежей из РФ приведут к большим потерям для экономики Турции.
1 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что причина ужесточения вызвана давлением, которое оказывают представители США на Анкару.