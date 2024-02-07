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В России подтвердили, что китайский банк Chouzhou остановил расчеты с Москвой

Китайский банк Chouzhou Commercial, который российские импортеры использовали как основной расчетный центр, остановил операции с Россией. Транзакции прекращены как через SWIFT, так и российскую СПФС с китайской CIPS. Об этом 7 февраля «Известиям» сообщил заместитель председателя правления МСП Банка Алексей Потапов.

«На самом деле сегодняшнее официальное заявление не стало новостью. Деньги с корсчетов этого банка начали возвращаться в российские финансовые организации еще в начале декабря. Так что бизнес уже перестраивается под новые реалии. Самое логичное в данной ситуации для российских предпринимателей, чьи китайские контрагенты имели расчетные счета по контрактам в Chouzhou Commercial, попросить своих партнеров открыть корсчета в других китайских банках», — сказал он.

В организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» также подтвердили, что банк Chouzhou Commercial остановил расчеты с Москвой.

17 января стало известно, что турецкие банки начали приостанавливать обработку платежей из России. Гендиректор Holding Finance Broker Татьяна Кулябина рассказала «Известиям», что проблемы с обработкой турецкими банками платежей из РФ приведут к большим потерям для экономики Турции.

1 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что причина ужесточения вызвана давлением, которое оказывают представители США на Анкару.