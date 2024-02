В РЭЦ исключили «логистический коллапс» из-за китайского банка

«Для рынка это негативный сигнал», — прокомментировала ситуацию Акименко, подтвердив и то, что в некоторых других китайских банках наблюдается ужесточение комплаенса. По данным «Ведомостей», комплаенс ужесточили не менее трех банков из «большой четверки» в Китае: Bank of China, China Construction Bank и Industrial and Commercial Bank of China.