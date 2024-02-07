В РЭЦ исключили «логистический коллапс» из-за китайского банка

В среду, 7 февраля, газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщила, что Chouzhou Commercial уведомил клиентов об остановке операций с Россией и Белоруссией — как по международной системе SWIFT, так и с использованием альтернативных ей российской СПФС и китайской CIPS. Издание отмечало, что из-за отказа проводить платежи уже известно о срыве некоторых сделок.