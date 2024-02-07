Путин разрешил «Сберу» сделки с акциями нескольких нефтяных компаний

Документ выпущен согласно указу о специальных экономических мерах в сферах финансов и ТЭК из-за действий недружественных стран и организаций, который Путин подписал в августе 2022-го. Среди его положений был запрет на совершение сделок, которые влекли за собой изменение во владении ценными бумагами в российских компаниях, если такие акции принадлежат иностранным лицам и компаниям из недружественных стран. Он будет действовать как минимум до конца 2025 года. Совершение сделок допускается при наличии специального разрешения президента. 2 февраля Путин подписал еще одно распоряжение, касающееся сделок, подпадающих под этот указ. Он разрешил операции с акциями компании «Русснефть», основанной в начале 2000-х годов бизнесменом Михаилом Гуцериевым вместе со швейцарским трейдером Glencore. В декабре 2021 года компания договорилась о продаже своей доли в размере 23,46% в «Русснефти». В 2023-м глава нефтекомпании Евгений Толочек сообщил, что сделку с Glencore закрыли в середине 2022 года.