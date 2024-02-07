Путин разрешил «Сберу» сделки с акциями нескольких нефтяных компаний

Сбербанку разрешили проводить сделки с акциями компаний «СИБИНТЭК», «Сладковско-Заречное», «Унтыгейнефть» и «ЮрскНефть», говорится в распоряжении президента России Владимира Путина.
Предприятие интенсивных технологий (ПИТ) «СИБИНТЕК» ведет добычу на Вареягском нефтяном месторождении в Тюменской области, в 2022-м добыча составила 490 тыс. т. Его учредитель — АО «Нефтяная компания “Нефтиса”, генеральный директор — Павел Толстухин.
«Нефтегазпромтех» разрабатывает Нижне-Чутинское нефтяное месторождение в Республике Коми. «Унтыгейнефть» и «ЮрскНефть» зарегистрированы в Ханты-Мансийском автономном округе. В этих четырех компаниях имеет доли нефтяная компания «Нефтиса». Среди учредителей также нерезиденты «ТИМАН ОЙЛ ЭНД ГАЗ ПИ ЭЛ СИ» и «КанБайкал Резорсез Инк».
«Сладковско-Заречное» разрабатывает три месторождения: газонефтяное Кошинское и нефтяные Сладковско-Заречное и Яснополянское в Оренбургской области. В 2022 году добыла 2,1 млн т. Учредитель компании — «СЗ РИДЖИНОИЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД», генеральный директор — Андрей Барышников.
Документ выпущен согласно указу о специальных экономических мерах в сферах финансов и ТЭК из-за действий недружественных стран и организаций, который Путин подписал в августе 2022-го. Среди его положений был запрет на совершение сделок, которые влекли за собой изменение во владении ценными бумагами в российских компаниях, если такие акции принадлежат иностранным лицам и компаниям из недружественных стран. Он будет действовать как минимум до конца 2025 года. Совершение сделок допускается при наличии специального разрешения президента. 2 февраля Путин подписал еще одно распоряжение, касающееся сделок, подпадающих под этот указ. Он разрешил операции с акциями компании «Русснефть», основанной в начале 2000-х годов бизнесменом Михаилом Гуцериевым вместе со швейцарским трейдером Glencore. В декабре 2021 года компания договорилась о продаже своей доли в размере 23,46% в «Русснефти». В 2023-м глава нефтекомпании Евгений Толочек сообщил, что сделку с Glencore закрыли в середине 2022 года.
С мая 2022 года также действует особый порядок выплаты прибыли отечественных компаний совладельцам из недружественных стран. Согласно ему иностранцы получают причитающуюся им долю в рублях на банковских счетах типа С. Вывести средства на обычный счет или направить их на узкий круг целей возможно по отдельному разрешению Центробанка и Минфина. Сейчас в список недружественных государств входит 49 стран.