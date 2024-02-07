Пенсионеров предупредили о рисках трюка с увольнением

По его словам, при необходимости государство может сделать эту схему невыгодной довольно легко. Так и произойдет, если злоупотребления приведут к перерасходу бюджетных средств. Однако пенсионеры, как правило, прибегают к этому методу не от хорошей жизни, так что наказания тут не нужны. «Экономически целесообразным и социально значимым будет вернуться к индексации пенсий работающих пенсионеров, пусть не в том же объеме», — заключил Соловьев.