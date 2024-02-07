Нелегалы в США: чем они грозят Байдену и мировой экономике

Нелегальное пересечение границы США и Мексики — проблема, успевшая стать рутиной. За многие годы федеральные власти США более-менее взяли ситуацию под контроль. Но в последние годы ситуация только ухудшалась пропорционально миграционной ситуации в остальном мире. Вмешательство Запада во внутренние дела Ирака, Афганистана и Сирии ранее приводили к всплеску миграции.
По оценке ООН 2019 год стал «самым трагическим для мигрантов в США» — количество погибших при пересечении границы выросло на десятки процентов. Пандемия ситуацию только ухудшила.
Поток людей из беднейших стран вырос: они пытались спасти себя и детей от обнищания. Количество нелегалов из Мексики в США в 2022 году выросло на 37%, составив рекордные 2,38 миллиона человек.
Чаще других границу нарушали мигранты из Венесуэлы, Кубы, Никарагуа, Гватемалы, Мексики, Боливии, Гондураса и Сальвадора.
Страны Северной и Южной Америки переживают беспрецедентный миграционный кризис, предупредила в мае 2023 года представительница Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Ольга Саррадо.
«Люди, добравшиеся до территории США, должны иметь возможность обратиться за убежищем», — отметила представитель ООН. Право на убежище для мигрантов закреплено в Конвенции о беженцах 1951 года и в международном законодательстве по правам беженцев. Эти нормы правительства стран обязаны соблюдать, считают в ООН.
Что произошло
Миграция из Мексики через Техас, крупнейший нефтедобывающий штат США, нарастала годами.
Вместе с Аризоной этот штат имеют самые большие участки границы с Мексикой. У еще одного приграничного штата — Нью-Мексико — самый маленький участок.
Федеральные власти США начали терять контроль над ситуацией в 2021 году. По мнению властей Техаса, проблему можно было устранить еще несколько лет назад, закрыв лазейки и полностью перекрыв границу, а именно шесть пропускных пунктов на границе. Но федеральные власти не сделали этого.
В итоге правительство штата в 2021 году объявило операцию «Одинокая звезда»: местные патрули начали рейды и установку проволочных ограждений, в частности, вдоль реки Рио-Гранде, которая разделяет США и Мексику.
Техас при поддержке своей Национальной гвардии установил заграждения из проволоки и на других участках границы — в местах наибольшего пропуска мигрантов. Но сейчас Верховный суд США разрешил федеральному пограничному патрулю убрать эти заграждения.
«Мы хотим работать с пограничной службой, большинство из них хорошие люди, но я считаю, что это политический шаг Байдена. С тех пор, как он был избран президентом, он открыл границу», — заявил телеканалу Fox News республиканец, вице-губернатор штата Дэн Патрик.
По его словам, из-за нелегальных мигрантов страдает не только Техас. Растет преступность, падает уровень жизни, привычных бюджетных расходов уже не хватает на поддержание безопасности и порядка. Миллионы нелегальных мигрантов пополняют ближайшие штаты, которые стали крупнейшими по численности населения. Это не только Техас, но и Калифорния, Флорида, Нью-Йорк, Пенсильвания, Иллинойс.
С момента, когда Джо Байден пришел к власти, и до ноября, когда начнутся выборы, число нелегалов составило 10 млн, отметил Дэн Патрик. А в стране проживает свыше 300 млн человек.
Новый виток — новые правила
В декабре 2023 года через границу из Мексики в США проникло нелегально 225 тыс. человек, это примерно по 10 тысяч нелегалов в день, подсчитало министерство внутренней безопасности США. Еще порядка 50 тыс. человек прибыло легально через пункты пропуска.
Почти 60% всех нелегалов проникают в США через штаты Техас и Аризона. Международный миграционный кризис «субсидируется местной экономикой», заявил мэр Чикаго Брэндон Джонсон в программе CNN This Morning.
С 2022 года Нью-Йорк принял более 161 тыс. мигрантов и на их обустройство потребуется 12 млрд долларов в течение трех лет, отмечал мэр Эрик Адамс.
Денвер потратит около 10% бюджета на мигрантов.
Поддержка откуда не ждали
Половина штатов страны поддержала решение Техас на самозащиту. Напряженность в стране усиливает предвыборная кампания: в ноябре 2024 года страна выберет нового президента. Республиканцы выступают за ужесточение миграционной политики, демократы им оппонируют.
Появилось движение Texit (Texas Exit) — его представители выступают за выход Техаса из состава страны.
Выдержит ли экономика США без мигрантов.
Однако существует другое мнение: экономике США необходимо еще больше мигрантов, заявил ранее министр труда страны Марти Уолш на саммите телеканала CNBC. Он призвал провести реформу, чтобы упростить легализацию мигрантов.
«Мы говорим о беспокойстве по поводу рецессии, мы говорим об инфляции. Я думаю, что нас ждет еще большая катастрофа, если мы не привлечем в наше общество больше рабочих, а сделаем это за счет иммиграции», — отметил министр.
По последним статданным, экономика США избежала затяжного спада, инфляция контролируется. Среди проблем страны остается самый крупный в мире и постоянно растущий госдолг, споры республиканцев и демократов о бюджете (возможна остановка финансирования правительства и бюджетных работников).
Четыре причины
Во-первых, экономика США сильно зависима от притока мигрантов, которые готовы выполнять те виды работ, за которые коренные жители не возьмутся. «Хотя понятие коренной житель для США в определенной степени метафора, учитывая, что формирование американской нации как раз и шло за счет мигрантов, индейцы долгое время были вне закона», — напомнил экономист.
Во-вторых, по его мнению, попытки сократить нелегальную миграцию из Мексики до сих пор не увенчались успехом, даже несмотря на барьерные ограждения и создание разделительной стены на границе между ней и США по инициативе Дональда Трампа во время его президентства.
В-третьих, в использовании труда мигрантов заинтересованы американские компании, желающие снизить издержки и сэкономить на налогах за счет выплат мизерных зарплат «в конвертах».
И в-четвертых, администрация президента США Джо Байдена не предпринимает заметных действий по стабилизации в ситуации. Власти Техаса начали использовать национальную гвардию для контроля участков границы.
«Белый дом же попытался им воспрепятствовать, в ответ ему “прилетело”: во время миграционного кризиса Техас просто-напросто не будет выполнять федеральные постановления, регулирующие вопросы приема “незваных гостей”, — подчеркнул экономист.
Политика против экономики
Пока в миграционном кризисе США больше политики, чем экономики, считает доктор политических наук, профессор Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, Андрей Кошкин.
Предыдущий 45-й президент США республиканец Дональд Трамп строил стену на границе с США, и был категорически против нерегулируемой волны миграции, напомнил эксперт. Сейчас во время предвыборной борьбы за пост президента он в своей риторике весьма агрессивно критикует действующую власть.
«Трамп говорит о своих планах ужесточить борьбу с миграцией, вплоть до депортации тех, кто прибыл без документов», — отметил политолог в беседе с Финансами Mail.ru.
Для демократов мигранты — это их резерв. «Это тот потенциал избирателей, который голосует за них и позволяет им в количественном плане переиграть своих политических оппонентов республиканцев», — считает Андрей Кошкин.
Вот, наверное, главный механизм, который привлёк внимание и является серьёзным сегодня камнем преткновения. Республиканцы прекрасно понимают, что значительная часть населения, особенно те, кто разделяет идеалы и ценности республиканской партии, — они против нерегулируемой миграции и поддерживают партию.
Но при этом есть так называемое «болото» — люди, не определившиеся, но столкнувшиеся с проблемами миграции в быту. «Они также уже начинают склоняться в сторону республиканцев», — подчеркнул Кошкин.
Демократы продолжают вести эту политику нерегулируемой миграции и неконтролируемого проникновения мигрантов в США, особенно через южную границу с определённой целью выиграть выборы в ноябре 2024 года. Вот, наверное, так можно расценивать этот политический механизм.
Доля труда мигрантов в экономике США невелика, считает политолог. «Хотя это определённый слой, социальная группа, которая в экономике составляет некую незначительную долю процента», — сообщил эксперт.
Мигранты для экономики — это скорее ширма, за которую прячутся демократы, считает политолог. Он напомнил о движении BLM (Black Lives Matter, англ. — «Жизни чёрных имеют значение»). Эту карту демократы также разыгрывали в политической игре, чтобы выиграть выборы в 2020 году, перехватить у республиканцев руководство страной.
По его оценке, Дональд Трамп может выиграть выборы. Сейчас партии выбирают своих кандидатов, и он имеет высокие шансы оказаться претендентом на должность президента США.
«Не исключено, что будет два президента США, когда демократы не признают победу Трампа, а Трамп, естественно, скажет о том, что он готов управлять той частью США, которая голосовала за него», — предположил политолог.
Можно ли это считать расколом Штатов? Узнаем в ближайшие пару лет.
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