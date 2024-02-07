Нелегалы в США: чем они грозят Байдену и мировой экономике

Федеральные власти США начали терять контроль над ситуацией в 2021 году. По мнению властей Техаса, проблему можно было устранить еще несколько лет назад, закрыв лазейки и полностью перекрыв границу, а именно шесть пропускных пунктов на границе. Но федеральные власти не сделали этого.