Мосбиржа запустила новый инструмент с белорусским рублем

Участникам рынка и их клиентам будут доступны контракты с исполнением в марте, июне, сентябре и декабре 2024 года с ежеквартальным обновлением сроков. Расчеты производятся в российских рублях.
«Мы развиваем продуктовую линейку в соответствии с клиентским спросом. Валютные пары, на которые запускаются фьючерсы, входят в десятку наиболее популярных по объемам торгов на валютном рынке Московской биржи. Расчетные фьючерсы позволяют участвовать в движении валютных курсов без необходимости приобретения самой валюты, при этом дают возможность с невысокими издержками хеджировать валютные риски и реализовывать различные торговые стратегии», — сказала управляющий директор департамента рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева.
10 января старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Елена Царева рассказала «Известиям», что Мосбиржа показала рекордный объем торгов в 2023 году, что является сильным результатом. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в декабре 2023-го по сравнению с декабрем 2022-го вырос в 2,6 раза, до 2094 млрд рублей. Торги на срочном рынке выросли почти вдвое, до 8808 млрд рублей, на валютном — в 1,8 раза, до 38 659 млрд рублей.