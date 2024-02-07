Мосбиржа раскрыла долю иностранцев на торгах валютой

Также существенной доля иностранцев была на рынке акций — на них в 2021 году приходилось 48% от всего объема торгов. Объемы этого рынка тоже не восстановились до докризисных — 23 трлн руб. в 2023 году против 30 трлн в 2021-м. Ранее глава наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов сообщал, что нерезидентам (и институционалам, и физическим лицам) принадлежит 74% торгуемых российских акций. Сейчас эта доля заблокирована, так как в конце февраля 2022 года Банк России запретил российским брокерам исполнять поручения на продажу российских активов, принадлежащих нерезидентам, а выплаты по таким активам иностранцы получают на счета типа «С», с которых нельзя вывести деньги, но можно использовать для оплаты комиссий за ведение счета, налогов и ряда других обязательных платежей.