Минфин обяжет банки отчитываться об операциях с бриллиантами

С сентября 2024 года банки должны будут вносить все данные о поступлении и продаже бриллиантов в государственную систему в сфере контроля за оборотом драгоценностей (ГИИС ДМДК). Это следует из проекта постановления Минфина (есть у «Известий»). Нововведения направлены на повышение прозрачности и эффективности контроля за оборотом драгоценностей, а также на защиту интересов покупателей.