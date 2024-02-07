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Минфин обяжет банки отчитываться об операциях с бриллиантами

С сентября 2024 года банки должны будут вносить все данные о поступлении и продаже бриллиантов в государственную систему в сфере контроля за оборотом драгоценностей (ГИИС ДМДК). Это следует из проекта постановления Минфина (есть у «Известий»). Нововведения направлены на повышение прозрачности и эффективности контроля за оборотом драгоценностей, а также на защиту интересов покупателей.
Источник: Reuters

Необходимость таких мер связана с увеличением числа операций с бриллиантами после отмены НДС на их покупку физлицами в банках, объяснили «Известиям» в Минфине. Там добавили, что сейчас проект находится на стадии публичного обсуждения.

Инициатива востребована с учетом того, что среди банков растет спрос на инвестиционные бриллианты, сказали «Известиям» в Федеральной пробирной палате. Кроме того, граждане смогут проверять подлинность драгоценных камней, в том числе в ситуации, когда один человек хочет продать ранее купленный в финорганизации алмаз другому, добавили там. Это повысит их вторичную стоимость.

Число сделок с инвестиционными бриллиантами в 2023-м увеличилось в 2,3 раза, подтвердили в пресс-службе «Алросы». Там добавили, что к продажам подключились почти два десятка российских банков.

«Нововведения позволят “обелить” рынок драгоценностей — меры направлены на то, чтобы избавиться от подделок, недобросовестных производителей и продавцов. Кроме того, они позволят повысить фискальные поступления и прозрачность финансовых операций при приобретении драгоценных камней», — объяснил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко.