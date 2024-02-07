Кремль знает о сложностях расчетов российских компаний с Китаем

«Мы видели сообщения, публикации на этот счет. У нас плотный диалог с китайскими друзьями, и, разумеется, все возникающие вопросы мы будем решать в рамках этого диалога», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, знает ли Кремль о сложностях российских компаний в расчетах с Китаем и как планирует решать проблему.