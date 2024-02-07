Кремль знает о сложностях расчетов российских компаний с Китаем

По словам Пескова, проблемой российских компаний в расчетах с Китаем занимается правительство, так как это его прерогатива.
«Мы видели сообщения, публикации на этот счет. У нас плотный диалог с китайскими друзьями, и, разумеется, все возникающие вопросы мы будем решать в рамках этого диалога», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, знает ли Кремль о сложностях российских компаний в расчетах с Китаем и как планирует решать проблему.
Ранее в среду газета «Ведомости» со ссылкой на нескольких бизнесменов написала, что китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями. Как в свою очередь заявил председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич, решение китайского Chouzhou Commercial Bank прекратить расчеты с российскими клиентами не окажет значительного влияния на торговлю, так как в России работают гораздо более солидные китайские банки.