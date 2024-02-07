Эксперт оценил отказ одного банка КНР от расчетов с Россией

Ранее в среду газета «Ведомости» со ссылкой на нескольких бизнесменов написала, что китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями.
«Не совсем понятно, почему Chouzhou Commercial Bank назван ключевым, главным для импортеров. В России работают гораздо более крупные и солидные китайские банки. Имеющиеся данные не указывают на то, что Chouzhou Commercial Bank играет ключевую роль в торговле с Россией, да и “Ведомости” не указывают, почему считают этот банк ключевым», — прокомментировал РИА Новости Манкевич.
«Если банк решил прекратить работу с Россией, то это его право: компании сами несут ответственность за расчет рисков и комплаенс. Но я не думаю, что уход из бизнеса одного банка, тем более далеко не ключевого, окажет значительное влияние», — добавил собеседник агентства.
Он также не согласился с прогнозом «логистического коллапса» из-за длинных выходных, связанных с празднованием в Китае Нового года. «Китайский Новый год — это не что-то новое для внешней торговли между РФ и КНР, и участники ВЭД давно уже планируют свою деятельность, учитывая этот фактор, осуществляют сделки либо до праздничных дней, либо уже после», — сказал Манкевич.
«Тем более, что контрольные органы в пунктах пропуска КНР не полностью останавливают свою работу. Торговля между РФ и КНР не останавливалась даже на пике коронавируса и в условиях перегруженности пунктов пропуска, а теперь тем более нет никаких серьезных оснований говорить о каких-то “коллапсах”, — заключил глава РАСПП.