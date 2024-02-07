Эксперт оценил отказ одного банка КНР от расчетов с Россией

Он также не согласился с прогнозом «логистического коллапса» из-за длинных выходных, связанных с празднованием в Китае Нового года. «Китайский Новый год — это не что-то новое для внешней торговли между РФ и КНР, и участники ВЭД давно уже планируют свою деятельность, учитывая этот фактор, осуществляют сделки либо до праздничных дней, либо уже после», — сказал Манкевич.