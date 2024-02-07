Carlsberg Group оценила потери от передачи «Балтики» Росимуществу

Ранее в Carlsberg сообщали о списании активов, связанных с «Балтикой». Так, в отчетности за девять месяцев 2023 года отмечалось, что после передачи российской пивоваренной компании в управление Росимуществу связанные с ней инвестиции больше не попадают под бухгалтерское определение инвестиций в акционерный капитал, поэтому они были переклассифицированы в дебиторскую задолженность перед российским правительством. Та, в свою очередь, была полностью списана, а общая сумма списаний, отраженная в чистом результате операций в России, составила 7 млрд крон — около 92 млрд руб.