Расписки «Мать и дитя» за два дня подорожали на Мосбирже на 10%

Днем ранее компания представила сильные операционные результаты за четвертый квартал и сообщила, что после завершения редомициляции вернется к выплате дивидендов, в том числе за пропущенные периоды. «Переезд» в Россию планируется завершить в начале второго квартала 2024 года.