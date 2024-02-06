Расписки «Мать и дитя» за два дня подорожали на Мосбирже на 10%

Расписки сети частных медицинских клиник «Мать и дитя» в моменте подорожали на Мосбирже на 5,97%, до ₽987,6. В результате за два дня бумаги стали дороже уже на 10,24%.
К 10:27 мск цена расписок скорректировалась до ₽979,3. Это на 5,08% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. За два дня рост составил 9,32%.
Днем ранее компания представила сильные операционные результаты за четвертый квартал и сообщила, что после завершения редомициляции вернется к выплате дивидендов, в том числе за пропущенные периоды. «Переезд» в Россию планируется завершить в начале второго квартала 2024 года.
В SberCIB ожидают, что во втором квартале компания заплатит по ₽90−170 на акцию. По текущим ценам это дает дивидендную доходность от 9,2% до 17%.
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